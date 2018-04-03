重磅！微软Azure Stack混合云解决方案在华正式商用

IT之家4月3日消息 Azure Stack是Azure的延伸，将云计算的灵活性和快节奏创新带到企业的本地环境。只有Azure Stack才能让您企业的数据中心提供Azure服务，同时有效平衡平台的灵活性与可控性，实现真正一致的混合云平台。

2018年4月3日，微软官方正式宣布，由世纪互联运营的微软Azure Stack混合云解决方案正式在华商用。

即日起，中国用户可通过集成系统合作伙伴联想、华为、Dell EMC、思科购买和部署配备Azure Stack混合云解决方案的硬件集成系统。在中国，Azure Stack将助力客户打造基于由世纪互联运营的Microsoft Azure的混合云解决方案。

Azure Stack混合云解决方案，采用与微软智能云Azure相同的Azure Resource Manager应用部署模式、自助服务门户和API，能提供与Azure一致的混合云平台和体验。利用Azure Stack集成系统，用户在本地数据中心也能灵活、快速地部署云应用、推动云创新：Azure Stack支持为Azure开发的IaaS和PaaS服务以及AzureMarketplace应用；允许用户借助Azure的Web应用PaaS服务、容器、无服务器和微服务架构，来更新和扩展现有应用或开发新应用；用户可以在Azure公有云和Azure Stack的本地环境中，使用一致的DevOps开发运维流程。Azure Stack尤其适合于如工厂、矿山、轮船等边缘计算和离线环境，以及金融服务等需要满足多种监管要求的行业企业，以及需要在本地环境运行现代化云应用的业务场景。

通过与全球硬件合作伙伴联想、华为、Dell EMC、思科的合作，Azure Stack以集成系统的形式提供。客户可以根据自己的实际需求，灵活选择不同硬件设备，所有系统均拆箱即用，并由硬件厂商提供端到端客户支持。