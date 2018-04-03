iPhone公交卡开通，能提高苹果Apple Pay国内使用率吗？

iOS 11.3已经于上周开始推送，令国内用户欣喜的是，更新后的Apple Pay可以添加北京一卡通和上海交通卡了，虽然这是安卓手机早已用上的功能，但Apple Pay公交卡在细节上以及对于iPhone用户的意义上都很不一样，果粉们终于开始进入手机交通卡取代实体交通卡的时代。

关于Apple Pay公交卡的使用教程我们已经跟大家详细介绍过，Apple Pay公交卡目前只支持北京和上海，北京和上海两地的用户只要升级iOS和watchOS到最新版本即可体验，以后乘坐地铁和公交，拿起你的iPhone或Apple Watch直接刷机过闸，叮一声，就通行。

iPhone支持快捷公交卡之后，比起一般的NFC过闸和扫码过闸还是要方便很多的，已经体验过的用户表示，添加交通卡之后，交付20元押金（可退还）、充值就能够使用了，使用过程不需要进行指纹、生物识别，直接把手机贴近闸机就能自动唤醒公交卡并扣费了，手机也无需连接网络，也无需打开App、点亮屏幕，黑屏直接刷公共交通，和真正的实体卡没有区别。当然，升级到最新的watchOS 4.3以后，也能够将公交卡同步到Apple Watch中，使用起来更加方便。

光是息屏即可识别过闸这点，就比原本的Apple Pay指纹or刷脸支付过闸要强很多，也优于大部分的NFC，更别说扫码了。也许这才是真正的手机刷卡体验吧。

Apple Pay公交卡不仅与实体公交卡一致可以刷公交、地铁、轮渡，而且可以享受原实体卡的换乘优惠。它还会显示你是从哪个地铁站上车，哪个地铁站下车，用了多少钱(能够让用户一目了然地知道这次乘车的旅途和花费)。

通过钱包App使用Apple Pay直接为公交卡充值，可以免去排队充值或买票的繁琐。Apple Pay公交卡里的余额是跟着账户走的，也就是说卡是绑在苹果账号上的，用户在换手机的时候，手机里虚拟卡和余额会随着你的账号移到新的设备上。这点是与安卓不一样的，安卓不能退开卡费，有些城市的公交卡还不支持移卡操作(目前暂支持深圳、上海)。

当然，Apple Pay公交卡刚刚推出，不可能做到完美的地步。目前我们就发现了Apple Pay公交卡和银行卡可能存在冲突的问题，将Apple Pay公交卡设置为默认卡后，当你直接触碰商场POS机支付时会提示错误，需要在支付过程里双击Home键调出支付的银行卡才行，还有可以在设置里的Apple Pay将默认卡设置为无，但是这样一来，等你乘坐公交的时候又得调整一次卡片，就很麻烦。

另外，即便是北京和上海，也存在一些老旧的公交刷卡机，机器长久未更新，兼容性也不好，Apple Pay公交卡也会出现无法正常使用的情况，但愿这些问题，日后能得到解决。

支持刷公交卡的新功能收获了不少好评，它也增强了用户第一次时间更新iOS 11.3的意愿，不少用户尤其是北京上海的用户听闻支持刷公交卡之后都积极更新并且使用这个功能。除了方便之外，人们也开始关注稳定、安全、综合体验，这也是为什么苹果公交卡一上线，立刻就得到了广泛关注和积极使用的原因。

Apple Pay进入中国已经两年了，在支付宝和微信的移动扫码支付生态夹击下，一直发展得不愠不火，苹果对其的国内推进抱着银联的大腿，总是非常缓慢。这次公交卡的动作其实也算慢了，在苹果之前，手机NFC刷卡早就在公交领域开始应用，而移动支付的科技巨头也在尝试建立自己的支付生态链。微信乘车码已在多个城市开通；支付宝则开始接入各个电子的公交卡和乘车码。所以有人评价，对于公交移动支付这块，苹果来是来了，但是来得太晚了。

公交卡功能也是苹果第一次向第三方开放过NFC接口，而开放NFC接口的前提就是要用苹果支付Apple Pay，苹果逐步建立公交卡体系，正是为了让Apple Pay具有更多的使用价值，从而获得更大的用户群体。

事实证明，从iOS 11.3正式版发布到现在短短几天时间内，就已经有很多此前从未用过Apple Pay，没绑过卡的用户，开始学着怎么启用“钱包”App，怎么添加卡片，怎么往卡片里充值了。这对苹果来说无疑是最乐意看到的，公交卡成了吸引消费者们进入Apple Pay生态的一个新大门。

北京和上海只是开始，未来苹果必然会在更多城市普及公交卡，有网友在微博上放出截图，截图上显示，在iOS 11.4的第一个开发者版本，也就是iOS 11.4 beta1中，将会加入更多省份和城市的公交卡支持，包括江苏、深圳、武汉和重庆。不过现在这一截图的可信度没有得到确切证实，还是需要等苹果发布之后才能证实。

目前对于苹果有一个利好消息在于，国内已经将城市公交支付系统互联互通作为民生发展的目标，现阶段无论是住建部的城市一卡通，还是交通部正在推行的“交通联合”标志的一卡通都在往全国通用的方向走。尽管存在部门利益冲突，存在重复建设的问题，但未来“一卡通全国”绝对是大势所趋，再加上部位的硬性推动和资金援助，国内在几年内可以实现一张公交卡就能通行全国各地的公交系统，而且可以在任何一个地方办理开发充值等业务。

这对本身就寻求和发卡机构合作的苹果来说，将是不可多得的机会。不管是哪个一卡通，总之只要搞定一个，Apple Pay就可以后来居上，在公交领域不会拉下太多。当然，收益的不仅是苹果，对NFC的普及发展也会是很好的推动，而安卓也好，苹果也好，都将以最流畅的NFC公交刷卡体验回馈给每一位用户。