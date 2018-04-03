支付宝微信被央行收编，各种PAY会过得更好吗？

打开手机扫一扫，已经成了中国特色的支付日常。去年，中国的移动支付完成了127.万亿美元的交易。我们跳过了信用卡，以野蛮生长的速度用二维码作媒介，跃进到无纸化消费时代。支付宝、微信等支付机构，以庞大的用户基数，彻底改变了中国的传统金融模式。

在创造机遇的同时，条码支付的危险性也日益凸显，清算机构遭到无视、中国的金融监管体系受到不断挑战。去年12月，央行发布281号文、296号文，一步步规范条码支付业务、支付机构。中国特色的条码支付，将逐步被国家的监管体系收编。

接下来，中国的条码支付将有哪些变化？在中国很“吃不开”的各种Pay，现在又过得怎样？国外的Visa、万事达等前辈们，转型科技公司的脚步中，都做了哪些呢？

微信被正式收编

4月1日，中国银联官方宣布，与财付通支付科技有限公司签署合作协议，展开微信条码支付业务合作。据悉，银联和微信支付已经完成了系统对接、联调测试、生产试验等准备工作。

银联与微信的合作，对我们这些日常买个早餐的用户，在初期合并其实并没有什么实际的影响。而后期，微信支付也许会出现与信用卡类似的交易手续费，而手续费到底由交易的哪方承担、是否会降低小商户使用的积极性还未可知。

双方联手的背后，是央行刚刚推出的网联清算平台第42号通知。通知明确，6月30日之前，将关闭第三方支付直联银行的代扣通道，银行不得单独直接为第三方支付机构提供代扣通道。

在这一规定之前，支付宝、微信等支付机构，实际上是直接跳过银联，和各个商业银行签署代扣协议，完成跨行、异地交易。这样一来，银行卡的支付信息全部被支付机构获得，清算机构银联和背后的央行就失去了监管的渠道。随着支付宝和微信的用户和资金量的持续扩张，这样的央行无法控制的金融风险显然是不可以继续的。

支付宝还能观望几天？

微信已经完成了与清算机构合作的使命，留给巨头支付宝的时间也不多了，而支付宝现在考虑的，也许是选择哪家清算机构的问题。

我们工资卡上几乎都有的银联，是大家最熟悉、也是中国最老牌的清算机构，不过，它并不是中国唯一的清算机构。2017年初，在人民银行的牵头之下，非银行支付机构网络支付清算平台，即“网联”正式成立。网联作为央行的“小儿子”、银联的弟弟，同样是一个清算机构，它的出现主要就是为了应对支付机构的线上业务。

早在2017年8月，央行就要求支付宝、财付通等45家机构，签署了《网联清算有限公司设立协议书》，在18年6月30日之前，全部接入网联，放弃直连模式。

于是，市场上就出现了两个同出央行之手的清算机构。在业务上，银联原本植根于线下业务，而网联覆盖线上交易。不过，随着市场的改变，银联在今年初上线无卡业务转接清算平台。一方面，是为断直联做好全面准备；另一方面，当然是和网联进行正面竞争。

当然，留给支付宝进行选择的时间也不多了，6月30日之前，网银或者网联总有一家要联手支付宝。

Apple Pay的扩张与Apply Pay Cash的困境

除了支付宝和微信，Apple Pay也许是国人最熟悉的移动支付手段了。再加上刚刚上线的京沪刷公交卡的业务，再次让Apple Pay的名字霸占了头条位置。

相比中国的条码支付，Apple Pay或者其他的各种Pay在技术上要来得更加安全。但是，入华的一年半的Apple Pay虽有银联的支持，在拓展市场的步伐上，则完全无法与支付宝或微信相比。

难以撼动50倍于美国市场的中国这，Apple Pay的主要发展渠道，依旧是海外市场。在美国和英国，Apple Pay已经逐渐成为年轻人尤其是千禧一代的主要移动支付手段，15%的千禧一代使用Apple Pay进行线上交易，10%进行线下交易。上个月，Apple Pay又与美国的25家银行签订了协议。

不过，在实际应用中，Apple Pay在美国的支付场景仍然要无法做到如中国的条码支付般普及。除了各大连锁店、超市、百货公司之外，仍有不少小型商铺、餐馆无法使用Apple Pay。这和吃个煎饼果子都能刷二维码的中国移动支付相比，还有着很大的距离。

▲Apple Pay Cash

除了支付功能以外，去年12月，苹果在升级iOS 11.2的同时，增加了Apple Pay Cash即虚拟借记卡的付款和转账功能。Apple Pay的美国用户都能通过iMessage使用Apple Pay Cash。从今年2月开始，这一功能还拓展到了巴西、爱尔兰、西班牙等国。

不过，在苹果之前，PayPal、Venmo等小额支付款项软件，已经占领了美国的转账市场。Venmo作为P2P支付平台，不仅能够让用户相互转账，更拓展除了自己的社交功能。这一点，是连一直想要扩展社交的支付宝都没能做到的。

Samsung Pay用户人数突破千万

自2015年8月上线以来，三星的Samsung Pay终于在上个月收获了一千万用户，共计交易1072亿人民币（18万亿韩元）。在占有率最高的韩国市场上，Samsung Pay的用户接近700万。

突破千万用户的同时，Samsung Pay进入意大利市场，至此，一共进入了21个国家和地区。至于手机端的支持上，除了高端机型，Samsung Pay在Galaxy A、J系列上，也能使用。

Huawei Pay Mi Pay试分一杯羹

除了国外的手机厂的各种Pay，中国的手机厂商也提供移动支付服务，最典型的就是华为和小米了。

Huawei Pay与Mi Pay在国内推出的时间，与苹果、三星的移动支付进入中国市场的时间基本相同。16年中，他们纷纷与商业银行、银联合作，进入市场。当时，除了支持的手机不同、线下的活动力度差别之外，华为与小米与海外的两个Pay的最大区别在于支持公交系统的手机刷卡服务。

不过，本土的手机品牌和外来的和尚一样，在中国市场上依旧遭到支付宝、微信的碾压。毕竟，不论手机卖得多好，用户也不可能超过不限手机型号的二维码支付。在难以发展的中国市场之外，小米、华为都想到了进军海外的计划。

去年，华为向欧盟申请了Huawei Pay的支付商标，被认为或将目光锁定一直在华为出售高端机的欧洲市场。据悉，小米希望在一年内，即18年底或者19年初进入美国市场。

老牌国际信用卡组织的科技化之路

维萨（Visa）、万事达（MasterCard）等传统国际信用卡品牌，也在移动支付的路上不断改进、革新。

2013年，万事达卡在当年的MWC上推出了移动支付平台扩展MasterPass（万事通）。从使用体验上来说，它支持二维码支付、可以与匹配了NFC功能的设备或在线虚钱包进行支付，与支付宝的使用方式基本一致，都能提供一键购买的快捷支付。

万事通一直在大力拓展自己的海外市场。一方面，它在今年进入了亚洲的印度、新加坡、中国香港等地。在香港，他们与打车软件HKTaxi合作，进入交通系统；在新加坡，他们与软银机器人合作，落地新加坡必胜客进行自助点餐和电子支付。

另一方面，万事达在非洲大力推广MASTERPASS QR的项目，与中小商户、当地的能源公司合作，推动非洲的电子支付业务。和当初没有建立起信用体系的中国一样，非洲也是电子支付发展的重镇，在货币不稳定的战乱地区普及率甚至超过中国。

Visa其实也早就进入了移动支付的业务。比如Visa payWave采用近距离无线通信技术的非接触式芯片，让卡片在读卡器4厘米的距离内，无需、密码、签字的基础上实现小额交易。

Visa还在2月起从东京试点，启动刷脸支付。在银行卡绑定了脸部验证的前提下，利用AI验证，进行结算。在2020年的东京奥运会上，刷脸支付或将成为Visa全新的支付手段之一。

相比各种Pay或者中国的微信、支付宝，Visa和万事达在国际市场上的普及率要高出很多，对于有着国际支付需求的用户来说，来的更加方便。

就中国市场而言，央行从去年开始，鼓励外资进入中国清算市场，表示将平等对待国内、国际资金。当然，央行开放外资的细则仍未出台，要想撼动银联在国内的地位，也依旧不易。