华米黄汪：今年新计划不止有小米手环 3

「我有大半年没敢在媒体说话了，上市之前有半年的静默期。之后也有差不多一个月的时间，大半年没跟大家交流了。」

3月29号下午，久不露面的黄汪在华米上市纽交所（NYSE）五十多天后终于坐在媒体面前，一见面，看起来精神十足的他和我们聊起过去这段时间的故事。

黄汪告诉极客公园，1月份在跟全球100家基金交流、路演时，一些投资机构对于华米的定位不了解，由于曾经的对手Fitbit在智能可穿戴领域折戟，这种可能出现的问题令投资者关注，于是他们很想知道，华米这家公司最终的目标是什么？

在黄汪看来，华米本质上是一家生物信息和活动数据驱动的公司。这其中的逻辑，他在各种场合曾反复提到，在目前拥有1100万月活数据的前提下，华米不仅仅是作为全球第一的智能手环/手表制造商存在，更重要的是，公司在朝着「人体数据公司」这个目标前进，这正是在成立之初立下的目标。

很多人也许不知道，除了一些可穿戴的产品之外，华米也做秤，小米体重秤和体脂秤都来自华米，而这其中的原则都是一样的，都是为了获得更多人体数据：

「我们测量人的运动，健康等数据的时候，需要一个体质数据来构成整个人生物数据的闭环。然后才能评价出这个人的运动结果怎么样，减肥的结果怎么样，睡眠质量好不好，导致的体重变化怎么样，体质变化怎么样，都是综合信息。这是我们做硬件的一个逻辑，我们会围绕着人体数据和活动数据来做设备。所以，如果有一天大家发现我们出的东西不是手环，也不是手表，不要奇怪，我们就是数据的逻辑。」

沿着这一逻辑，华米在过去五年时间，从智能手环到智能手表，再到智能秤甚至于跑鞋部分都有涉足，其产品线早已细分到各个人群，各个领域，而上市成功无疑给了黄汪更多信心和鼓励。

于是在本次采访中，围绕一直以来的愿景，黄汪从可穿戴设备变化趋势，下一步的产品开发，以及与小米的合作等多个角度，为我们带来了关于未来的思考。

走通人体数据的闭环

任何公司要想强壮，都要拥有自己的壁垒，而在黄汪看来，华米构建的正是「人体数据」这一壁垒。

从2013年成立到2018年上市，华米科技成长的时间虽然不算长。却在产品布局和发布节点上有自己的策略，几乎覆盖到了可穿戴设备的任一细分领域，黄汪说这一路都在狂奔，但却自有其逻辑所在，我们梳理了一下其主要产品发布节点和各自特点：

2014年8月，小米手环1发布，价格79元，主打超长续航； 2015年3月，华米发布小米体重秤，价格99元，主打家庭健康和智能； 2015年9月，华米宣布自主品牌AMAZFIT，与高圆圆合作推出时尚手环，主打时尚和女性群体； 2016年6月，小米手环2发布，价格149元，加入显示屏； 2016年8月，AMAZFIT运动手表发布，针对运动手表领域，主打专业运动； 2017年4月，米动健康手环发布，主打人工智能方式识别心脏问题； 2017年7月，米动手表青春版发布，主打多彩与防水； 2017年9月，AMAZFIT米动手环发布，主打彩色IPS触控平，50米防水，另外推出中国建行龙支付版支持云闪付； 2017年12月，AMAZFIT运动手表第二代发布，加入50米防水。

不难看出，华米在产品上的布局在从最开始的大众化走向精细化，垂直化。在这一过程中，也在不断强化其自有品牌。以小米手环为代表的产品，在通过性价比和简单实用走向大众之后。自有品牌AMAZFIT则通过细分产品和品牌去占领有更高需求的用户，这种产品策略不仅对标了Fitbit，也有Garmin、松拓等厂商。

华米官网上，不同价位不同产品细分到了各个领域

由于这种布局上的循序渐进，华米找到了一条能够覆盖不同人群数据的产品思路，而通过和小米生态链的密切合作，这种思路又进一步被放大其价值。

「智能家居让我们可穿戴设备的场景更广泛，也是我们的竞争力之一。语音控制的方法更进一步是什么？我之前也分享过，我们通过手环，睡着之后，灯就自动关了，不需要通过语音的方式让它关，为什么呢？因为手环把睡眠信号检测出来，通过蓝牙广播出去，让空调和灯自动的调到适合的状态，这是跟其他智能家居设备不一样的地方，我们更自动化的检测人体的状态。」

在黄汪看来，智能可穿戴市场上，没有任何一家其它公司比华米更懂人体数据。因为华米拥有人的24小时状态和数据。目前来看，在所有用户中有超过70%是每天都戴着手环睡觉，剩下30%的用户睡觉的时候不戴手环，这样的使用度，可以侦测到丰富数据。

而因为小米生态链的联动，华米不仅让可穿戴设备成为了类似于「智能音箱」一样的控制中枢，还因为手环控制而更加无感，这使其更独一无二。但这还只是华米对人体数据的一种运用方式，站在更高一层来看，人体数据的使用还有更大的价值。

如果对苹果产品有所关注，你就会知道在2017年9月的苹果发布会上，苹果在手表心率追踪上带来了系统级更新，与FDI和斯坦福等机构合作，对于人体心脏这一器官进行更系统化追踪，从而能够帮助用户及时预防心脏突发疾病。而实际上，在苹果发布这一功能之前，华米于2017年4月推出的米动健康手环上，就已经具备了心电图（ECG）监测的功能，这款产品也是华米面向医疗健康领域的一次重要尝试，对于人体数据的深度运用是其重点。

米动健康手环比苹果更早开始监测和运用心电图数据

「这个手环第一次用人工智能的方法，把房颤这种心脏病变的问题找出来。什么意思？房颤什么时候会产生？比如我们熬夜两点、三点，觉得心脏突然不舒服，导致猝死等病变，其实是可以通过提前3天，心脏的疲劳度以及跳动的问题，通过人工智能的方法找出来的。」

黄汪认为，对于心电图这样更专业的数据，华米采集之后通过和安贞等医疗行业的专业机构合作，利用深度学习的方法可以强化诊断结果，这种方式能让未来可穿戴设备具有更大价值。而对于医疗机构来说，也只有手环这样的设备，能够随时随地7×24小时对人体数据检测，并反馈回最真实的信息。而这只是华米的第一步，接下来的计划，将会更进一步细分人体数据类型，黄汪说：

「心电图上的突破，还有血压，血氧，血糖等等，综合起来会给一个人带来更多的价值。在这个方面来看，今年我们会出血氧方面的产品。」

人体数据的生态闭环说来容易，但实际运用则是复杂工程。要在海量的人体数据中找到有价值的部分，并运用到合适的地方。既需要硬件产品的覆盖，还要更专业的技术分析。对于华米来讲，要想建立这样的壁垒，不仅仅是在硬件上下功夫，数据的利用是另一个重点。

也因为这样，这个闭环如今需要更多投入，黄汪坦言在过去的大半年时间里，他「悄悄做了很多事」，在全球范围内找人。通过华米上市的契机，华米邀请了张宏江担任华米科技独立董事，张宏江博士是人工智能领域的顶级科学家，曾在微软亚太研发集团担任CPO，并担任微软亚洲工程院的院长，2011年加入金山担任CEO，2016年退休。另外还邀请到了汪孔桥博士，作为前诺基亚研究院首席科学家，他是诺基亚中国博士后工作站的负责人，在AI方面有很多年研究。

华米用户月活数据如今已经超过1100万，这些用户每天贡献的大量的数据，包括了运动、睡眠、体重、心率等多方面内容。市场上拥有这一量级的数据公司并不多，这无疑能够为华米带来巨大的潜力，而由于医疗领域和人工智能方向的联合，华米的「人体数据」壁垒已经初见端倪。

小米手环3和可穿戴设备的循环

大屏化、eSIM化将是智能可穿戴设备的趋势，虽然黄汪很早就意识到这两个特点并将类似产品做了出来，但如今回头看他认为，只有时机合适，这类产品才会成熟。

所谓「时机」，其实正是智能可穿戴设备的痛点要解决。在做小米手环之前，黄汪有一段惨痛的经历，他曾带领团队推出过智器（SmartQ）系列平板电脑以及智能手表。彼时这款名为Z Watch的智能手表拥有近乎智能手机的各种功能，但在当时，功能丰富的另一面意味着续航薄弱，在市场上对可穿戴设备没有依赖的情况下，这样的智能手表没能取得成功。

经此阵痛，黄汪在做小米手环时最先思考的就是，如何做一个长续航的产品？因为长续航会起到教育用户的作用。如果用户因为给手环充电，忘了再戴起来，这样用户的流失是非常高的，而且每周都会流失一部分。

从小米手环1开始，黄汪就将长续航作为智能可穿戴设备的第一优先特性，此后的小米手环2上，虽然加入了触摸屏支持，但续航方面依旧没有受到影响，因此从2016年发布至今，这款价格很低（149元），功能实用的手环销量过千万也就不足为奇。

华米能够成为行业第一，与小米手环的畅销密不可分

但如今，发布已经21个月的小米手环2已经算是老产品了。因此不只是我们，所有人都在好奇它的下一代产品究竟何时推出。黄汪告诉极客公园，小米手环3今年会出现，但目前需要和小米再准备，最终的时间还不确定：

「小米手环3肯定会有，在某个时刻。大家对这个东西有一个认知，沟通好就好了。比如说小米手环2之后，大家觉得时间很长还没有出新的，我们也有我们的观点，小米认可，大家就一起往前跑了。」

虽然不能确定时间，但我们从小米手环1到小米手环2，再到华米自家AMAZFIT产品系列，不难看出的是：华米一方面坚持了长续航的特点，另一方面却在功能上逐渐多样化，这种渐渐变成「腕上智能手机」的趋势更像是一种循环，而从简单到复杂的变化，这一次却是大势所趋，如他所说：

「在12年、13年的时候，我们想做很复杂的智能手表，什么功能都往里塞，结果功耗很大，一下就没电了，又没有核心的医疗和健康的功能，所以就留不住，留存率很低，大家都不怎么玩了，所以又回到最简单的那个点，从简单变复杂。可穿戴产品接下来大屏化的趋势很明显，因为用户在腕上要看到必备的信息，这个趋势是明显的，但不可能无限制的变大，毕竟是戴在腕上的东西。屏幕大到什么程度呢？要戴着能睡觉，不能太厚，电池也不可能无限放大，里面会有平衡。就目前相对小米手环二代来说，大屏化还是一个趋势。」

大屏化是智能手表的一大趋势

还有一点值得关注，那就是eSIM卡的加入。在2017年9月苹果发布的Apple Watch Series 3上，苹果为手表加入了蜂窝网络服务，让手表在独立使用中能够连接网络，播放音乐，甚至直接打电话，对于这种eSIM卡融入可穿戴设备的方式，黄汪认为会再次改变人们的看法：

「从去年苹果第三代智能手表开始，800万支，非常惊人的数字。智能手表的这个点已经到了，为什么？有几个因素，一个是eSIM，实际上那个功能很有用。我去跑步的时候，我真的可以扔掉手机了，去小区外面遛狗就可以不带手机。别人打你的号码，你就可以接，可以简单说两句，完全没有问题，这是非常非常有用的，这可能是未来可穿戴的一个方向.部分的手机，就是手机小型化的一个方向。苹果也很聪明，要整合一系列医疗健康的功能，会觉得这个东西很实用，并不是跑步才用买，平时也挺需要的。一旦价格也不贵，再出一个小米手环类似的产品，你会觉得真的是刚需了。」

说到这，我们也就不难猜测，关于可穿戴设备，华米未来选择的自然是大屏化、eSIM化的大方向。而在此基础上，黄汪认为，华米仍然会有所为有所不为，比如对于儿童和老人这样的细分市场，他有着不同的规划：

「我们不做儿童手表，那是儿童定位聊天的小手机，这跟我们企业的愿景不太一样，我们是做人体数据的公司。如果我们做那个，是另外一套技术，跟传感器算法，怎么测心率，整套算法都用不上，小孩不需要测心率的。但是老人这部分，可以理解我们做了，我们测心电图的手环，对上年龄的用户也很方便，尤其是可以回去送给父母，我们的APP做得非常好，你能看到心电图数据，包括睡眠状况，包括每天的心率，这些很重要的健康指标都能看到。」

走向远方

黄汪在2015年的分享中曾经提到，通过智能手环能够得到用户和数据，就已经是华米「最大的资产」，如今看来这的确已经成为华米的重要优势，而在国内市场已经趟过各种坑之后，华米接下来无疑会走得更远，去往海外。

「在国内，或者是整个东南亚市场，小米在渠道，包括线上，线下渠道，都已经发展足够快，足够好了，我们有这么一个股东，我们用他们的资源是最好的。在欧美，我们会花更多资源跟欧美的渠道品牌品牌合作。」

一旦明确了大方向，我们就不难理解，为何黄汪和他的团队要选择在今年上市，已经在国内站稳脚跟的华米，无疑需要更进一步施展拳脚，而面向海外的这一脚，他们和小米一起，走得自然稳健。

「我们的优势是什么？我们的研发成本控制的好，产品也非常好，我们缺品牌和渠道，这和我们跟小米合作的情况是一样的，我们在欧洲仍然可以采取这种模式，和当地的品牌合作。在欧洲有品牌的话，自然而然就有渠道了，因为品牌足够的著名，足够的强。」

采访中，黄汪不止一次提到公司愿景，从2013年成立，到2018年上市，华米走到了全球份额第一的位置，但如他自己所说，这个位置「是在中国市场份额很高，并不是全球化已经做得很好」，所以从很早以前就确定的AMAZFIT无疑也在为走向海外的这一天布局，尽管未必会顺利，但既然已经在拼杀后见到曙光，就自然要坚持走下去。如他曾在极客公园前沿社所说：

在这个领域，不低估市场，不高估自己，很重要。