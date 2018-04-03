饿了别叫妈，叫BABA

就像张旭豪自己说的那样，实力可能还是差了一点儿。

传闻和喧嚣过去一个多月后，饿了么终究没能独善其身，阿里收购饿了么的终于实锤。今日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。

对于这次并购，阿里巴巴集团强调：饿了么将保持独立品牌、独立运营，饿了么的所有合作伙伴及商家的权利都将得到一如既往的尊重。同时，饿了么将进一步得到阿里巴巴在新零售基础设施、产品、技术、组织等方面的全力支持。

同时，阿里巴巴集团CEO张勇宣布，待交易全部完成后，饿了么创始人兼CEO张旭豪将出任饿了么董事长，并兼任张勇的新零售战略特别助理，负责战略决策支持。阿里巴巴集团副总裁王磊（花名：昆阳）将出任饿了么CEO（纵观此前阿里的一系列收购，此举似乎已经预示着张旭豪的淡出）。

至此，将饿了么收入旗下的阿里进一步完善了其线下新零售的布局。在可预见的未来，我们会看到盒马、口碑、饿了么将会被进一步整合，饿了么也将成为阿里“三公里理想生活圈”的重要组成部分。

从口碑到饿了么，阿里想要一个完善且强大的骑手团队？

2006年10月，阿里完成对口碑网的收购，涉资500~600万美元。至此口碑成为了阿里本地生活服务类业务的亲儿子。但是，被阿里倾注心血的口碑就像一个扶不起的阿斗，O2O风口、外卖的风口它一个都没赶上，某种程度上还不如当初的百度外卖和百度糯米。

口碑的失败，也让阿里失去了构建一条完整“提供最后30分钟上门服务”的物流体系。而恰好，现在的饿了么就拥有阿里想要的东西。

在阿里眼中，饿了么最值钱的不是它背后多少多少的市场估值。阿里不缺钱，更不缺技术和流量，它最渴望得到的是饿了么经营了近3年的蜂鸟物流体系。而收购，就是用资金换时间的打法。

去年6月，天猫超市打出“三公里理想生活圈”的口号，意在为一二线城市居民的日常消费购物提供急速配送服务。为此，阿里斥资3亿美元投资了冷链配送商安鲜达。另外，阿里旗下另一个重点新零售业务——盒马生鲜也拥有同样的目标。而在收购饿了么之后，饿了么的同城物流团队或将作为盒马鲜生半小时送达圈的重要力量补充，甚至可能会取代盒马鲜生以高企成本自建的同城物流配送体系。

所以，阿里不断发力线下新零售的今天，这完善的物流能力正是其迫切需要的。张旭豪此前也曾表示，饿了么的物流能力对阿里至关重要。“饿了么的竞争力在于物流的整体效率，阿里需要同城物流网络给它提供最后30分钟的上门服务。”

另外，在平台方面，在收购饿了么之后，阿里将拥有天猫超市、盒马、口碑、饿了么这4个独立平台。除了各自覆盖的用户群体之外，各个平台之间也能形成一定的互补协同，最直接的就是口碑和饿了么两家。

在此之前，两家都分别覆盖了千万级规模数量的餐厅、超市外卖的商家资源。今后，阿里势必将会进一步将饿了么和口碑整合，完善其自身在本地生活服务类细分市场的实力。

但是，这样的局面势必又会和美团点评进一步加剧竞争，加上另一边虎视眈眈的滴滴，外卖市场刚刚结束的三国杀，似乎马上又要重新上演。

外卖之外，新零售领域的争斗才刚刚开始

根据易观发布《2018中国互联网餐饮外卖市场年度综合分析》显示，2017年全年饿了么与百度外卖的交易份额总和达50.6%，保持领先，而美团外卖则以41.8%的占比紧随其后。

虽然饿了么目前拥有一定领先优势，但是这是在收下百度外卖之后的结果，要对美团形成压倒优势尚需后期市场的各方表现。在收购百度外卖之后，外界原以为外卖市场将会进入两强争霸的时代，不过美团和滴滴之前的互相越界，让外卖市场又多了一个不确定因素。

昨天，也就是4月1日愚人节当天，滴滴酝酿已久的外卖业务正式在无锡开始灰度测试。为了抢占市场，滴滴选择跟美团在网约车领域一样，投入巨资。据滴滴外卖的配送员表示，目前在无锡，滴滴外卖的配送员工资保底可以达到一万元，这相比美团和饿了么6000左右的平均工资要高上不少。只是，目前尚不知道这种“豪气”能够坚持多久。

虽然滴滴外卖上线的直接目标对手是美团，但是作为外卖领域坐拥半壁江山的饿了么，显然也会一起遭受影响。不过，有了阿里加持，弹药充足的饿了么显然也不会像以前那样畏手畏脚。就像朱啸虎所说的那样，新的“三国大战”可能即将全面爆发。

当然，除了外卖市场之外，完善自身新零售的版图才是马云最看重的。作为新零售的提出者，阿里近两年在这一领域可谓是动作频频。线上以天猫、苏宁为首，线下传统百货则是靠银泰带路，食品快消领域依靠盒马生鲜和大润发，口碑主攻的线下餐饮领域，饿了么主战外卖市场。

财大气粗的阿里在下棋，从线上到线下，从出行到居家，阿里希望将每一个用户都牢牢的绑定在自己的棋局里。而在另一边，布局京东、美团、唯品会之后，腾讯也在推进与永辉、家乐福、步步高的融合，加速自己线上和线下技术连接者的布局。

在这样一个新零售拉锯战的当口，作为阿里旗下的一员，饿了么的任务显然是攻坚战——要么集中精力死守外卖业务，要么作为阿里的新试验田去大举打破边界，尝试更多可能。

从现在来看，饿了么显然选择了后者。2017年9月，饿了么在内部孵化了新零售事业部，主攻无人货架项目“Now”。今年3月31日，饿了么“Now”项目宣布，已经在首个入驻的上海实现了盈利。而负责该项目的，正是阿里巴巴零售通事业部的供应链负责人陈骐。

不过，在中国互联网领域中，有阿里的地方自然就少不了腾讯的存在，新零售领域也一样。过去的一年，腾讯同样也砸下重金布局新零售。如今，这一领域在两家的重金押注下，已经快速割裂成两大阵营，AT两家的队伍越发强大。在强大的资本面前，零售商们想要继续留在这个舞台上，或许只能选择其中一家站队。