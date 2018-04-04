YouTube总部附近发生枪击案：三人受伤，嫌疑人已死亡

本周二，一名持枪者在位于美国加州旧金山YouTube总部附近开枪射击，大量YouTube员工涌上街头，至少有3名伤员被送往附近医院，另有一名女性可能因自杀式枪击受伤已经死亡。

圣布鲁诺市警官艾德·巴贝里尼（Ed Barberini）在新闻发布会上表示：“我们已经定位到了我们认为是自杀式枪击者的嫌疑人，该名枪击者是一名女性，已经死了。”

三名被送往医院救治的伤员中，一名伤员的状况尚可，另一名比较严重，还有一名的情况很危急。当地警方没有透露更多有关此次枪击案中持枪女子的信息和她的开枪动机。

斯坦福健康中心（Stanford Health Care）发言人丽萨·吉姆（Lisa Kim）称该医院正收治四名伤员，这些伤员都是从YouTube办公楼送来的。YouTube是谷歌旗下一家全球著名在线视频网站。

一名叫做托德·舍曼（Todd Sherman）的YouTube产品经理在其推特账号上发帖称，当时听到有人在往外跑还以为是地震了，后来才得知是发生了枪击事件。

舍曼在推特上说：“那时，我看到的任何陌生人都可能是持枪者。有人称该持枪者是在办公楼后门处开枪的，后来就开始朝他们射击。我往地板上看时，地板和楼梯上都有血迹，巡视周围发现没有威胁后我们就下楼并走出了办公室。”

谷歌在一份声明中表示其正与当地警方密切合作调查此枪击事件。

从当地电视台播出的新闻画面中可以看到有YouTube员工举着双手从办公楼中走出来。