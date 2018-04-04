胡玮炜的胳膊拧不过腾讯马化腾的大腿

规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”摩拜CEO王晓峰无奈地说。

摩拜最终还是落到了王兴的口袋里。

据第一财经报道，4月3日晚9点，摩拜股东大会在北京东三环边上的嘉里中心举行，在2个小时后，最终的投票结果刚刚过法律认定的投票数，摩拜被美团以27亿美金拿下。

交易细则是，美团点评出16亿美元的现金，加11亿美元的美团点评股票。摩拜单车的股东退出，换成一部分的现金及一部分美团点评的股票。

另有一种说法是，美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金股权退出。

从传言到盖棺定论只用了不到1天的时间。3日早上，蓝鲸TMT报道称，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价（12亿美元现金及15亿美元股权）和10亿美元的债务。摩拜单车此前已经挪用60多亿元用户押金，并拖欠供应商约10亿元，加起来超过10亿美元。

至于摩拜创始团队是否会出局，目前尚无定论。按照经验，今天白天或许会官宣。

“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”摩拜CEO王晓峰言语间透着一股无力左右局面的无奈，他说本来摩拜是有机会成为一家国际化公司的。过去一段时间，摩拜和ofo都进行了一系列国际化尝试。

王晓峰：“稍微让我有点欣慰的是，团队和公司还没有把大家的钱亏光，还有点小的收益。”

王兴今日凌晨发了一条饭否称：“摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。”

在这场创始人与股东的博弈中，有两个关键先生，一个是马化腾，另一个是蔚来创始人、易车董事长李斌，后者也是摩拜单车的早期投资人。

根据多家媒体报道，此次美团拿下摩拜，背后的撮合者正是马化腾，腾讯占有摩拜20%的股份。马化腾还曾因摩拜和ofo谁的市场占有率高，跟朱啸虎有过一次著名的朋友圈论战。

而李斌在摩拜内部的话语权要比创始人胡玮炜和CEO王晓峰大，当初正是李斌找到胡玮炜创办了摩拜单车。

因此，这场出售可以看作是李斌和马化腾等股东的意志。雷帝网从知情人处得到的消息称，王兴与李斌进行了半年的谈判，直到两周前细节才大致敲定下来。

摩拜的创始团队在这场博弈中，几乎手无缚鸡之力。第一财经报道称，摩拜管理团队在整个体系内没有否决权（veto），当所有优先股股东的股权中超过50%，重大事项就可以生效，4月3日晚的摩拜股东会博弈就在于此。

王晓峰在昨晚结果出来后做总结，他无奈地说：“自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。”

他道出了目前国内公司的商业逻辑，就是“胳膊拧不过大腿”，创业公司终将面临站队腾讯或阿里的选择。

而摩拜更是几乎没有选择。根据摩拜单车的财报，摩拜去年12月的收入只有1.1亿元，去掉5.65亿销售成本、1.46亿管理支出以及0.8亿减值损失，当月亏损高达6.81亿元。这种持续亏损的情况下，摩拜的股东放弃了支持，对很多股东而言，只想套现离场，离开这场往里扔钱但看不到盈利希望的共享单车战事。

摩拜的股东太多了。图片来源：亿购网

目前共享单车讲述的仍然是一个烧钱的故事，股东们不是慈善家，他们要的是投资回报，相比继续往里扔钱，不如套现或换点儿美团点评的股份更实际——有传言美团点评将于今年底前在香港IPO。

摩拜的几十位股东现在终于可以松一口气了，相信这两年他们被共享单车套牢的感觉比被股票套牢更难受吧。

另一边厢，胡玮炜昨夜发朋友圈说：“大家都更喜欢戏剧性，然而我更愿意积极看待一切。谢谢所有人把我们捧到改变世界的高度，也谢谢大家对摩拜的重新审视。并不存在所谓的‘出局’，在我看来一切是新的开始。”

对美团点评和王兴来说，这的确是新的开始，但对胡玮炜和她的创始团队来说，可能已经结束了。王兴向来以强势著称，他喜欢掌控局面，不可能再让胡玮炜、王晓峰在管理上“指手画脚”。

本来摩拜团队还能最后一搏，但被马化腾阻挠了。据悉滴滴比美团更早接触摩拜，但滴滴只想入股，不想整吞——滴滴给出了6亿美元，以及45亿美元估值，但当时的摩拜计划融资约10亿美元，于是有了滴滴拉来软银一起投资。

据悉这一方案被腾讯否掉。马化腾的目的非常明确，让美团接盘，给美团更多的弹药来抗衡阿里系。

就在两天前，4月2日，阿里巴巴联合蚂蚁金服以95亿美元全资收购饿了么，加剧了外卖行业的竞争，另外，如果不出意外，阿里将控股ofo。

目前中国大多数互联网行业的竞争，都可以看作是阿里和腾讯的代理人战争，双方阵营的创业团队都是随时可以丢弃的卒子。

尽管马化腾嘴上喊着“开放”，但在中国，开放就是一个公开的谎言，从来没有绝对的开放，腾讯系的开放只限于阿里之外的开放，反之，阿里亦然。阿里和腾讯都在构筑自己的护城河，并互相争抢对方的地盘，几乎在任何一个领域都可以看到阿里和腾讯的身影。

目前，腾讯系里的美团点评和京东是实力最强的，而王兴和刘强东两位也是最有野心和实力的，王兴的野心更是毫不掩饰，自比“哥伦布”和“开拓者”。

反观摩拜，它给了所有创业公司的警示是，要把投票权牢牢掌握在自己手中，否则就会成为资本的玩物。被收购对于一家有野心的创业公司是一个不那么完美的结局，对创始人而言大概也是不愿意接受的一个结果。但相比跟阿里系的战争，摩拜创始团队的感受先搁一边吧。

属于胡玮炜这位双鱼座女孩的故事结束了，共享单车里再也没有仅存的柔情，只有雄性荷尔蒙。

昨夜，在王兴和马化腾庆祝的时候，胡玮炜大概一夜无眠吧。

相关阅读：

《美团创始人回应收购摩拜：少有的中国原创，有巨大价值 》

《摩拜单车创始人胡玮炜证实被美团收购：否认团队出局》