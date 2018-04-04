王兴发内部信正式宣布全资收购摩拜：胡玮炜继续担任总裁

IT之家4月4日消息 美团CEO王兴发布内部信，正式宣布全资收购摩拜，并表示摩拜管理团队将保持不变。

王兴在内部信中表示，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营。摩拜管理团队将保持不变，王晓峰将继担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，王兴担任董事长。

以下为王兴内部信全文：

各位同学，大家好：

我很高兴向大家宣布一个具有战略意义的好消息：今天，美团和摩拜签署全资收购协议，摩拜将正式加入美团，成为我们大家庭的一员。让我们热烈欢迎新成员的加入！

我要特别感谢摩拜的创始人胡玮炜、王晓峰、夏一平和他们的团队。摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的科技品牌，推动了绿色出行、低碳生活的普及，有着巨大的社会价值。今天，遍布全球的摩拜单车正在成为深受世界各地消费者喜爱的一个新品牌，正在成为中国创新的一张新名片。

作为我们的新成员，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营，为所有用户继续提供更好的服务，同时将最大程度保护用户和合作伙伴的权若继续为行业为社会创造价值。摩拜的管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，夏一平将继续担任CTO，我将担任董事长。

此次摩拜的加入，不仅基于双方团队对创造美好生活的共同理念，也源于双方投资人对摩拜和美团生态融合的巨大潜力的信心。作为创新的绿色出行解决方案，摩拜将是我们生态的重要组成部分。摩拜单车是城市三公里出行最便捷的工具，将成为美团到店、到家、旅行场景的最佳连接，既为用户提供更加完整的闭环消费体验，也极大的丰富了用户的消费场景。“让自行车回归城市”是摩拜的初心和愿景，我坚信摩拜的加入，将更好的帮助我们实现“让大家吃得更好，生活更好”的使命。

最后，再次欢迎每一位mobiker！机会永远属于敢冒险和能坚持的人。让我们一起，既往不恋，纵情向前！

王兴2018年4月4日