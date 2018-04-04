海尔京东超级品牌日：每满1000减100元，上不封顶

IT之家4月4日消息 海尔于4月4日正式开启京东超级品牌日促销，全场爆款直降，组合套购赠豪礼，白条享12期免息，参与活动：手机点此 | PC点此

此次促销涵盖海尔旗下冰箱、洗衣机、空调、电视、热水器、厨电、冷柜、洗碗机等品类商品，其中冰箱最高优惠2000元，购冰洗组合套装可获赠海尔母婴空气净化器、3D智能影院等好礼，空调柜挂套装满9000减400满12000减500，烟机8年免费包修，99升家用冷柜低至699元……

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