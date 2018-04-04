支付宝被多家商超停用，移动支付巨头市场格局难改

自消费者爆料重庆地区的沃尔玛超市停用支付宝后，此事便持续受到各界关注，曾一度登上百度实时热搜榜第一名的位置。如今，步步高部分门店也被曝加入禁用支付宝的行列。



需要指出的是，沃尔玛与腾讯有一定关联，而在第三方移动支付领域中，腾讯旗下的微信支付与阿里旗下的支付宝早已形成两强格局，双方在线上、线下多个应用场景的较量始终未曾停歇。

考虑到这些因素，本次事件被部分媒体解读为沃尔玛与支付宝划清界限，主动“站队”腾讯。甚至有观点认为，腾讯是主导此事的“主谋”，其有意拉拢零售企业，为的就是扩大微信支付的市场份额，反超支付宝。而从沃尔玛和腾讯的回应以及业内专家的分析来看，这更像是零售企业出于商业考虑而做出的选择。

“站队”还是“商业选择”

作为本次事件的当事人，沃尔玛与阿里之间的关系无疑最为引人注意。一方面，阿里早在2017年11月便入股沃尔玛的竞争对手——大润发母公司高鑫零售，这在当时解读为阿里借力大润发挑战沃尔玛。另一方面，沃尔玛与阿里的老对手腾讯也有一定关联;据了解，沃尔玛与腾讯分别为京东的第三大股东和第一大股东，两者各持有京东12.1%及21.25%的股份。

鉴于此，有观点认为，这是沃尔玛主动“站队”腾讯的表现，甚至认为腾讯向沃尔玛施压，上演移动支付“二选一”的戏码。

“这次事件背后折射的是阿里系和腾讯系对线下零售业的跑马圈地，对各个零售商而言，他们这种站队的行为有利也有弊。”电子商务研究中心主任曹磊对记者表示，“沃尔玛在做这个决定之前应该是进行了全方位的评估，最终结果肯定是利大于弊，这也是商业逐利的本质。”

有意思的是，从沃尔玛的态度及腾讯的回应来看，沃尔玛禁用支付宝是零售企业的自主选择，此事与腾讯无关。这也得到了一些业内专家的认可。

蓝鲸TMT记者向沃尔玛相关人士发去采访提纲，询问该公司做出本次调整的原因、禁用支付宝的范围和持续时间，以及对“沃尔玛站队腾讯”言论的看法等。不过，截至发稿时，沃尔玛方面并未给出正面回应，仅回复称“沃尔玛门店支持包括提供现金、银行卡、购物卡、多用途预付费卡和手机支付等多种支付方式。我们会根据市场的变化，不断提升我们的服务以满足顾客的需求。”

同时，蓝鲸TMT记者也联系到腾讯公司相关人士，对方回应表示，“我们尊重沃尔玛的商业选择。”腾讯公关总监张军也在微博上回应此事称，任何一个第三方移动支付都还处在跟商家沟通、推广接入的过程，接入与否主动权基本上掌握在商家手里，第三方支付对于商家来说只是一个可选择项，没有能力也不可能对商家做任何干涉。

针对此事，艾媒咨询CEO张毅表示，沃尔玛做出的这种调整并不奇怪，实际上，线上、线下的商场自由选择支付工具的情况并不是今天才有的，而是由来已久。长久以来，天猫商城就不支持微信支付，京东商城也不支持支付宝，两个平台仍然发展地很好。

互联网独立分析师付亮也对记者指出，综合当前的情况来看，外界认为沃尔玛有站队嫌疑是个误读。首先，沃尔玛与腾讯只是同为京东股东，并无所谓的关联，以此断定沃尔玛站队显然不合逻辑。“阿里和腾讯也同时都是滴滴的股东，他们两者相互独立，你能说他们是同盟关系吗?”

其次，他认为，这种上升到政治行为的说法并不准确，任何商家都有选择支付工具的自由。商家选择支付工具需要考量的因素包括便捷度、安全性、技术支持、给支付用户的回馈、收费标准等，禁用支付宝应该更多只是沃尔玛基于市场判断所做出的商业选择行为。

步步高紧随其后，零售企业加速阵营化

值得关注的是，在沃尔玛停用支付宝一事发酵数日后，业内有分析认为，后续可能还将有其他线下零售企业加入到这一阵营。

在曹磊看来，此事过后，支付宝势必将受到一定影响，其将丢失来自沃尔玛这块的用户和流水。但更大的影响在于今后或许还有更多商家紧跟沃尔玛的步伐，试图修改与支付宝合作的条款、降低扣点等。

谁也没料到，这一猜测似乎很快就“照进现实”。日前，步步高部分门店也被曝紧跟沃尔玛、禁用支付宝。

据媒体报道，步步高方面对此回应称，步步高一直以来都只有少量门店支持使用支付宝，没有大规模合作的原因是支付宝的合作方式较强势，只作为一级入口、不接受双向接入。这与步步高董事长王填此前的表述如出一辙，他曾对媒体表示：“核心问题是，阿里是帝国生态，他们不开放，他们要了你的数据资产，就是’一锅端走’。”

换句话说，步步高因不满支付宝的合作方式，本来较少接入这一支付工具，因此也就不存在“停用支付宝”的情况。即便是曾经接入支付宝的步步高门店突然宣布停用支付宝，也是步步高方面的自主商业选择。

不过，与沃尔玛和腾讯无直接关联不同的是，步步高属于“腾讯系”商超，这无疑引发了业内对步步高站队腾讯的质疑。据悉，步步高于今年2月和腾讯、京东“联姻”，加入到腾讯阵营中;步步高还与腾讯、京东就智慧零售等签署战略合作框架协议，向腾讯转让6%的股份，向京东转让5%的股份。

(阿里、腾讯在零售领域的布局图据招商证券)

综合以上情况分析，暂且不论沃尔玛与步步高这两家零售企业停用支付宝究竟是出于什么目的，从当前的形势来看，沃尔玛和步步高至少已跨入腾讯阵营，零售企业正加速阵营化已是不争的事实。

移动支付两强争霸，巨头地位难改

毋庸置疑，在零售企业停用支付宝是站队还是商业选择的争议背后，其中的一个关键角色就在于移动支付工具。伴随着支付宝与微信支付的“激战”，未来第三方移动支付领域的竞争格局将发生什么变化依旧是个值得思考的问题。

众所周知，阿里凭借支付宝在第三方移动支付领域中抢得先机;作为后起之秀，腾讯的微信支付则依靠微信的社交功能迅速发展，很快便获得能与支付宝抗衡的力量。在此期间，双方激战不止，不断推出各种补贴大战和“无现金”项目，以期扩大支付的应用场景。

举例来看，2017年7月底，微信支付宣布连续举办第三年的“88无现金日”，自8月1日开启，微信将投入巨额资金以鼓励金、代金券和现金红包等渠道推动支付，活动持续整个8月份。同一天，支付宝也宣布将从8月启动无现金周，全国的支付宝用户只要在支持支付宝收款的商家消费超过2元，就有机会获得最高4888元的奖励金。

前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，支付宝利用其线上线下的优势，建立了包含购物、旅游、教育、资金往来、公益、金融、生活服务等在内的资金融通体系;财付通则更侧重于微信社交属性的引流，目前建立了包括充值缴费、公益、金融等在内的社交融通体系。

据第三方数据调研机构比达咨询最新发布的报告显示，第三方支付不断开拓线下市场，普及率有逐年上升的表现。2016年至今，中国第三方移动支付交易规模不断攀升;2017年全年的交易规模为105.4万亿，同比2016年的38.8万亿增长171.65%。

而在这一细分行业中，阿里旗下的支付宝与腾讯旗下的财付通(为微信支付提供技术支持)仍然占据绝对的主导地位，两者分别占有51.96%和37.15%的市场份额。总体而言，中国第三方移动支付市场已形成支付宝和财付通的双寡头竞争格局，巨头地位难以撼动。

对于第三方移动支付领域的竞争格局，互联网独立分析师付亮对记者指出，从历史角度上讲，支付宝在移动支付方面做出了巨大贡献，目前它的市场份额也很高。而微信支付进入市场较晚，它凭借微信的社交功能迅速发展，在市场份额方面仅次于支付宝。不过，目前微信支付还需要从很多方面打破这种局面，不排除今后会为了寻找更多合作伙伴而让出更多利益。

曹磊则认为，未来第三方移动支付的竞争格局就是支付宝和微信支付两强争霸，它们各有所长，两者的份额越来越接近。与此同时，在两强之外，还有不少小平台百花齐放，其中既包括国家队的支付平台，也包括民间队的平台。