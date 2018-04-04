微信“小程序”助攻，王卡宝卡们的疯狂还将持续多久

最近微信的“小程序”接力成为网络热议。腾讯的各位大佬更是借助各种场合为其摇旗呐喊。而且在电信行业，微信的“小程序”确实不断拉近王卡与潜在用户的距离。混改后的中国联通借助互联网的玩法，用这种即用即走的方式激活线下的弱连接场景，无限扩大王卡触点和用户规模。虽然去年小试锋芒，王卡就已经实现了给竞争白热化的电信行业火上浇油的效果。只是腾讯公开的数据显示，微信日活跃用户已超9亿户。如果未来微信主动推送“王卡申请助手”，王卡将会收割多少用户？王卡的攻势是不是得更加猛烈？

一、靠社交的高场景曝光，微信或成王卡主阵地

去年年底时，联通公布的数据显示王卡用户已经超5000万户，占据其全部4G用户的28.57%，占其总用户数的17.61%。今年年初王晓初董事长表示，王卡线上办理量已经超过线下，成为业务办理的主阵地。目前我们无法获知其线上与线下具体的办理数据，以及线上各细分渠道办理占比。另外，有网络数据显示蚂蚁宝卡的用户已超过2300万户。相对于运营商传统线上渠道的低生活场景连接度，比如手机营业厅APP，高生活场景曝光度的微信具有无可比拟的优势。只从便捷程度来讲，线上的优势会越来越明显，其中微信9亿日活跃用户的优越性更明显，而且或将成为线上办理的主渠道。

二、提高转化率，“小程序”还有大作为

根据我的长期观察以及整理网络上的数据（并非全部为中国联通官方数据），微信还只是若干线上渠道中的之一，而且还没有体现出其应呈现的作用。解释一下，就是微信的王卡办理入口还处于半隐藏状态，需要用户自行搜索添加（见下图一），微信尚未主动推送。如果有一天微信也像推送“公众号平台助手”一样，主动向全量或者非王卡微信注册用户推送“王卡申请助手”（见下图二），王卡用户会不会出现暴增？如果主动推送，触手可及的王卡必然迎来新一轮增长。能够快速提高转化率，可是中国联通和腾讯为何不直接大干一场呢？

图一

图二

三、靠逐步释放，中国联通4G网络还能承受多久

相信有很多读者可能会有上面的疑问。微信为何不直接推送“王卡申请助手”，直接推高王卡用户规模，扩大中国联通4G用户盘子。这其中可能涉及一个非常大的问题，而且是短期不可弥补或者补缺的问题，直接导致了中国联通的“心有余而力不足”。这就是，突然暴增的王卡用户会给中国联通的网络带来了巨大压力，即使网络不会瘫痪，用户上网感知也会骤降，给本来就捉襟见肘的网络资源雪上加霜。中国联通去年的财报显示，其4G用户DOU高达4.4GB，不但远远高于中国电信，而且更是中国移动的2倍。这里的前提还是王卡用户去年年底才有5000万用户，未来增长到一亿用户时，用户DOU必然将持续大幅增长。另外，从下表中可以明显看出，中国联通的4G用户和基站份额最低，但是却拥有远超其基站份额的超高流量份额，而且也是唯一一家流量份额超过其基站份额的运营商，两者的份额有将近10%的差距。所以，从资源禀赋的角度看，不是中国联通不想快速提升王卡用户规模，而是必须要放慢脚步，悠着来。当然这还仅仅是与腾讯合作的王卡，还没涉及与BAJ合作推出的其他产品。

四、各种王卡、宝卡的疯狂，终有限度

虽然有BATJ等互联网大佬的鼎力支持，混改后中国联通线上渠道实现了快速发力，但是奈何亏欠的网络资源投资太多，已经限制了其未来用户的发展规模。靠线上获客抢跑，背靠BATJ“内容”支持，中国联通率先发力光彩无限，各种王卡、宝卡等更是功不可没。只不过，中国联通的后劲严重不足。这种不足，在5G前不可能完全弥补。实际上，这就为中国移动和电信等友商提供了反击的机会。拥有最大的4G用户规模和份额，以及最多的基站数量和份额，未来中国移动发力空间相比中国联通较大。而中国电信4G用户份额也远小于其基站份额，中国电信也必将快速追赶。

所以未来4G的竞争，最终必然要体现出资源禀赋的差异。各种王卡、宝卡虽然赚足了用户眼球，只是设想继续做大用户盘子，中国联通还得先补缺落后的网络资源。等到5G时代，中国联通补缺网络资源或许才有机会。