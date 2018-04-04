广电总局：严肃处理“今日头条”“快手” 传播有违社会道德节目等问题

IT之家4月4日消息 广电总局今日发布消息表示，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，国家广播电视总局高度重视，立即会同属地管理部门严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。

经查，两家网站除上述问题外，长期无视法规训诫，在不具备《信息网络传播视听节目许可证》的情况下持续顶风拓展视听节目服务，扰乱网络视听行业秩序。

依据《互联网视听节目服务管理规定》，总局责令两家网站立即采取以下整改措施：

1、全面清查库存节目，对网站上的低俗、暴力、血腥、色情、有害问题节目要立即下线；

2、停止新增视听节目上传账户，全面排查现有账户。对上传了违法违规有害节目的，要采取关停上传功能、永久封号等处理措施；

3、追究播出违法违规有害视听节目的网站审核人员、主管人员责任；

4、网站节目的上传总量和上线播出总量应立即调减至与网站审核管理力量相匹配的规模，确保未经审核的节目不得播出。

总局将视两家网站的整改效果，依法采取进一步处置措施。

值得一提的是，今日，北京市工商行政管理局海淀分局也对北京字节跳动科技有限公司（今日头条）开出行政处罚罚单，没收广告费共计235971.6元，同时处广告费用3倍的罚款，罚款707914.8元。



