FCC拟禁美运营商用联邦资金买华为设备，华为回击

4月4日消息，据VentureBeat报道，美国联邦通信委员会(FCC)不久前宣布了一项计划，阻止美国运营商使用联邦资金购买华为的产品或服务，理由是有可能危及国家安全。对此，华为发表声明反驳美方说法，并称这些声明“根本不是真的”，将损害美国的乡村移动用户。

此前几个月，美国相关部门指控华为的设备可能被用于间谍目的，危及消费者和即将到来的5G网络安全。华为自称是“100%员工持股的公司”，“对任何国家都没有安全威胁”，而且“没有任何政府机构曾试图干预我们的业务或决策”。

华为还指出，该公司作为设备供应商已经有30年历史，现在“在超过170个国家和地区受到信任”。华为声称“没有一个运营商使用我们的设备时遇到安全问题”。

华为在声明中称“我们对FCC的提议感到失望”，并指出它希望帮助运营商将无线网络覆盖和扩展到农村以及服务不足的地区。声明中称：“如果华为受阻，美国乡村运营商的选择将会更少，消费者和企业也会如此。美国有关部门不应基于猜测和传言做出重大立法决定。”

今年1月份，华为对在美国扩张的兴趣受到了不同寻常的、政府的公开反对，因为立法者和相关机构以安全为由，积极游说美国运营商放弃华为和中兴的产品。美国官员认为，这些公司与中国政府关系密切。此外，他们声称，设备后门可以让中国政府监控通信，甚至可能控制未来的5G网络。

在美国情报机构负责人向外国政府表达了他们的担忧之后，华为利用移动世界大会的机会驳斥这一说法，称其“毫无根据”，但美国的运营商和零售商仍在继续放弃该公司的产品。最近，韩国运营商据说也在权衡美国的指控，以决定是否将华为设备从他们的5G网络中移除。

以下是华为的声明全文：

经过30年的持续投资，华为在许多技术领域都处于领先地位。这是我们的骄傲。我们与全球价值链中的合作伙伴紧密合作。我们致力于共同成长，致力于健康的竞争，为客户提供最好的产品和解决方案。这些努力应该得到承认，而不是毫无根据的怀疑。

美国相关机构针对华为的一系列指控根本不真实。我们没有对任何国家构成安全威胁。华为是一家百分之百由员工持股的公司，没有任何政府机构曾试图干预我们的行动或决定。美国当局不应基于猜测和谣言做出重大立法决定。我们的产品和解决方案得到170多个国家和地区的信赖。30年来，我们的设备没有遇到过任何安全问题，包括美国运营商。

今天的ICT行业依赖于全球供应链。为了应对全球网络安全的真正挑战，我们需要整个生态系统合作。充满敌意和紧闭大门永远解决不了任何问题。自2001年进入美国市场以来，华为始终专注于为当地运营商提供创新产品和解决方案。我们帮助当地运营商扩大网络覆盖范围，包括那些服务不足的乡村地区，以弥合数字鸿沟。我们对FCC的提议感到失望。如果华为受阻，美国乡村运营商只会有更少的选择，而依赖于他们的消费者和企业将无法获得优质和便捷的电信服务。