谷歌铺设新海底电缆，提高亚洲与澳大利亚云服务速度

北京时间4月4日下午消息，谷歌最新一条海底电缆铺设计划将让亚洲和澳大利亚的用户更快地使用谷歌的服务。该公司计划在周二晚间宣布这个计划。

这个项目的全称为日本-关岛-澳大利亚电缆系统（Japan-Guam-Australia Cable System），新铺设的电缆将会连接中国台湾和关岛，以及关岛和悉尼，然后再接入到谷歌现有的电缆网络中。该项目将会使用全新的双光纤电缆，总长6000英里（约合9656公里），预计2019年正式上线投入使用。谷歌的这个项目与多家企业展开合作，包括RIT-C、NEC和Alcatel Submarine Networks。

新铺设的电缆能够为谷歌提供两方面的帮助。首先，它能够为谷歌的主要业务提供帮助，提高亚洲用户的搜索和YouTube视频访问速度。其次，它还能够让亚洲的谷歌云平台使用者更好地为他们的客户服务。

随着云计算服务越来越看重速度，这种投资的重要性开始凸显。很长一段时间以来，谷歌都在投资海底电缆来支撑起海量的搜索流量，他们最早的海底电缆铺设于2008年。在电缆投资方面，谷歌的云服务竞争对手都起步较慢，亚马逊AWS直到2016年才进行了第一笔电缆铺设投资，微软则是在2014年。