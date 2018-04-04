中美贸易战要引爆科技争霸战？可这些领域中国还远不如美国

特朗普挑起的中美贸易战来到第二回合。

美国时间4月3日下午，美国贸易代表办公室（USTR）在其官网上公布了拟对加征关税的中国产品清单，这项清单包括了约1300个独立关税项目，价值约500亿美元，涉及航空航天、信息和通信技术、机器人和机械等行业。

美国贸易代表办公室建议对清单上中国产品征收额外25%的关税，以弥补中国进口产品对美国造成的科技损失。而这这份清单的主要依据，依然是301调查。

（特朗普在白宫签署对华加征总统备忘录，图自：新华社）

美国这次公布的这份建议清单还将有60天的公示磋商期，到期后将公布对华301调查最终的制裁名单。

中国强势回应

在USTR公布这份对华301调查征税建议后，商务部很快就就作出回应，表示将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。商务部新闻发言人指出：

美方此次公布的清单，罔顾40年来中美经贸合作互利共赢的本质，罔顾两国业界的呼声和消费者的利益，不利于美国国家利益，不利于中国国家利益，也不利于全球经济利益。

中国外交部也就这份建议清单作出了回应，再一次表明了中方在中美贸易关系上的严正立场，并指责美国的做法是典型的单边主义和贸易保护主义。

其实从4月2日开始，商务部就已经对美国的 128个税项产品加征关税，涉及美国对华约30亿美元的出口商品，以回应美国对进口进口钢铁和铝产品加征关税的「232措施」。

这份清单分为两部分，第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。

第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%的关税。

虽然中国一直是「尔要战，便战」的态度，但在美国落实制裁措施前应该不会主动出击。外交部昨天的例行记者会上，外交部发言人耿爽也表示：

美方有清单，中方也会有清单。与此同时，我们也一直在强调，中方谈判的大门一直是敞开的。我们希望能同美方通过对话协商来解决经贸领域的分歧，妥善处理存在的问题。

清单上涉及的高科技行业，中国跟美国的差距其实挺大

这次美国公布的这份清单，涉及的基本都是高新技术产业，显然是针对中国的「中国制造2025」计划，在USTR此前的公告中就提到：

中国「胁迫美国企业对华转让技术」这些政策，是为了攫取在高科技产业的经济领导力，以实现自身的工业计划，如「中国制造2025」。

美国对中国科技发展的忧虑此前也被不少媒体提及，在《经济学人》一篇文章中提到，中国在计算机、5G网络、半导体、人工智能的发展迅速，认为中国在许多科技领域已经与欧洲、日本或是美国并驾齐驱。

《经济学人》指出打击华为、阻碍博通收购高通的背后，是美国对中国科技发展的担忧，而中国公司的一些不公正手段将让一些美国公司在竞争中败下阵来。

（英国《经济学人》的封面报道：《中美技术争霸》）

而《纽约时报》更直言中美在科技领域的主导权之争将让这些行业进入一个新的冷战时代，比美苏冷战更冷，比美日贸易战更难解：

以前，日本在科技上是竞争对手，但在军事上是盟友。苏联在国防科技上是对手，但在商业领域落后。 但中美在打击对方科技领军势力的行动既是为了国家安全，也是为了经济实力。中国在争夺人工智能、量子计算和下一代无线互联网等前沿领域时，拥有强大的科技实力和资金。

看到这里，似乎应该振臂高呼一声：厉害了，我的国！然而中国在尖端科技领域真的已经能和美国直接掰手腕，甚至能压过一头了吗？

事实是，想太多了。

在美国建议征税清单涉及的大部分领域，如航空航天、信息和通信技术、半导体和医药等行业，中国目前跟美国的差距可不是一点半点。

比如在航空航空领域中的核心的发动机技术，中国至今拿不出一款自主研发的高端制造的量产型发动机。去年首飞成功的国产大飞机C919 只相当于50年前的波音737，而且发动机也不是国产的。

（图自：nawomen）

而在航天领域，尽管中国这些年取得了不少突破，但在大型运载火箭、空间站技术和月球探测等技术上还没能望美国项背。

（图自：智谷趋势）

而在半导体领域美国的霸主地位仍不可撼动，美国的半导体占据全球市场的近半壁江山。其中美国有1/4的芯片会流入中国，据美国半导体行业协会（SIA）的统计，美国公司出口到中国的半导体销售额在500亿美元以上。

相反的，中国在半导体上十分依赖进口。根据中国半导体协会的数据，2017年集成电路自给率24.5-25.0%。而在智能手机领域，目前几乎就是高通一家独大，海思和展讯的芯片市场份额大约仅有5%和7%左右。

（中国武汉，紫光集团工厂里，工人正在检查芯片。图自：《华尔街日报》）

根据《中国制造2025》规划，到2025年中国集成电路自给率提升到70%。此外美国这几年以「国家安全」为由，还中止了多起中国企业对美国半导体企业发起的收购案。

美国这次发起的贸易战中，特朗普明确要求希望中国要继续加大对美国半导体芯片的进口，也证实了这次的关税政策剑指「中国制造2025」计划。

（图自：新浪看点）

目前中国对美国产品发起的加征关税回应，涉及的商品如水果、猪肉大都对中国消费者的影响不大。

但如果这场贸易战进一步升级，中国有可能会同样针对美国的半导体等产品加征关税，届时对中国消费者最直接的影响就是智能手机的成本大幅提高，无论是国内的手机品牌，还是苹果三星等手机都不例外。

（国内手机厂商对高通芯片还比较依赖）

若真如此，只要是中高端定位的智能手机，都将不可避免地涨价。

实际上，美国这次的关税政策的主要目的就是遏制中国在高新技术产业上的发展，阻碍「中国制造2025」计划的进行。

同时美国也在征税清单避开了个人消费领域的产品，要知道所有中国对美出口额大于50亿美元的消费品领域里，中国所占份额都大于三分之一，如果对这些产品加征税，美国民众绝不会同意，这对于急需提升支持率的特朗普来说也会雪上加霜。

不过相对应的，如果因为特朗普的关税政策而导致中国的报复，一些对中国出口额度较大的产业如半导体产业，也会遭到不小的冲击。

这场贸易战如继续打下去，可能对谁也没有好处。