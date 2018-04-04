高通：首个5G标准完成后，还有三件大事

2017年的世界移动大会（MWC）期间，全球多家移动通信企业共同承诺加速全球5G新空口标准化进程，并促成3GPP在后续会议上达成了加快5G新空口Release 15工作计划的共识。在全球标准化组织3GPP各工作组的努力下，全球首个5G标准于2017年12月完成，为在2019年实现5G预商用奠定了基础，届时消费者也可期待体验到5G智能手机。

▲eMBB之外的丰富3GPP 5G新空口技术路线图

那么，5G标准化进程的下一步是什么呢？对此，上述承诺加速全球5G新空口标准化进程企业之一的高通表示，目前3GPP在继续推进5G标准化方面明确了三个重要方向，包括：

完善5G新空口非独立部署（NSA）规范，利用现有LTE核心网实现5G商用部署

制定基于下一代核心网的5G新空口独立部署（SA）规范

为5G在3GPP Release-16及未来版本中的演进工作做好准备，以进一步扩展5G生态系统

去年12月完成的Release-15 5G新空口非独立部署标准侧重于提供增强型移动宽带（eMBB）服务，并为5G新空口设计奠定基础以支持未来演进。但这只是一个开始，3GPP仍在进一步完善Release-15规范，重点关注修复标准漏洞（在3GPP中称之为“修改请求”），以推动5G产品和服务的商用部署。



▲图片来自Flickr

高通称，目前已经与众多基础设施厂商和全球运营商进行了业界领先的互操作测试，同时业界众多移动运营商和终端厂商也宣布将采用高通骁龙X50 5G调制解调器用于5G测试和产品设计。

在2017年12月完成的5G标准支持5G新空口非独立部署规范，指的是利用现有LTE无线和核心网，将其作为移动性管理的锚点并提供网络覆盖，同时增加5G新空口载波。

去年12月完成的5G标准旨在支持在2019年基于5G新空口非独立部署规范实现5G大规模试验和预商用。而Release-15将包含5G新空口非独立和独立部署。目前3GPP正在制定Release-15的5G新空口独立部署规范，将利用全新的下一代5G核心网架构（NGC），预计将于2018年6月完成。5G新空口非独立和独立部署将共享空中接口物理层规范，而这些通用规范已经在2017年12月完成。因此，5G新空口独立部署的重点在于打造具有实现用户和控制面功能的上层架构，并支持下一代核心网架构，包括网络切片、更精细的QoS模型以及更先进的安全架构。

实现5G新空口eMBB服务商用，对行业来说是一个巨大的进步，但对于5G技术的潜力而言，不过是冰山一角。3GPP已经开始着手为5G在3GPP Release-16及未来版本中的演进工作做好准备。正如LTE自从在3GPP Release-8中推出以来，不断演进融合了众多全新特性和用例，5G新空口也将不断演进和拓展。



3GPP Release-16及其未来版本将侧重于把移动生态系统扩展到全新领域，包括全新服务和终端类型、全新部署和商业模式以及全新频段和频谱类型。5G新空口技术在Release-16及未来版本中拥有丰富的发展路线图，包括低时延高可靠通信（5G新空口URLLC），免许可及共享频谱上的全新频谱共享范例（5G NR-U和5G NR-SS），自动驾驶用例中的汽车通信（5G新空口C-V2X），以及3GPP低功率广域（LPWA）技术（NBIOT / eMTC）的持续演进等。3GPP已经批准了下一阶段的多个研究和工作项目，其它相关项目将在未来几个月获得批准。