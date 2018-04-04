又下一城，美团打车获成都市网约车牌照

IT之家4月4日消息 今天中午，成都市给美团打车颁发了《网络预约出租汽车经营许可证》，开城时间最终还没定。此前，美团打车已经在南京、上海和杭州获网约车牌照。

目前，美团打车已经启动网约车司机资格证考试的报名工作。美团打车此前在上海业务上线三天时间便宣告拿下30%市场份额，目前针对司机也打出限量注册车主前三个月零抽成的优惠。据悉，目前美团已经在金牛区成立了分支机构，开城已经指日可待。

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