YouTube枪击案后，纳德拉、库克等纷纷发声以示关切

4月4日消息，据国外媒体CNBC报道，微软、苹果、亚马逊等科技企业的高管在社交媒体上表达了对YouTube总部枪击案的关切。

在发给全球员工的一则备忘录中，谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）把这起枪击案称为“难以想象的悲剧”,并呼吁所有员工支持YouTube及其CEO苏珊·沃西基（Susan Wojcicki）。

备忘录中写道，“我们收到的最好消息是目前局面已得到控制，我们正密切关注，并与地方当局和医院展开合作。基于最新消息，这场可怕的暴力事件中有四人受伤（一名女性枪手已自杀身亡），我对此感到极为悲痛。此时，我们正尽己所能地支持他们和他们的家人。”

微软CEO萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）在推特上回应皮查伊，“我代表微软全体员工：YouTube和谷歌的每个人、所有受枪击案影响的人，我们的心与你们同在。”

首批发推文对YouTube枪击案表达关切的科技高管还有苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）、亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）、Twitter的执行总裁奥米德·柯德斯塔尼（Omid Kordestani）等人。

库克在推文中写道，“对YouTube和谷歌团队、尤其是受害者及其家人，苹果的所有员工表示同情和支持。”

贝佐斯写道，“对YouTube和谷歌而言这是可怕和极度悲痛的一天。对受害者以及所有受影响的人，我们希望你们一切安好。”

柯德斯塔尼表示，“心系YouTube和谷歌的所有朋友。面对这种无意义的暴力行为，我挂念着你们。”他曾任谷歌的首席商务官。

Twitter的CEO杰克·多西（Jack Dorsey）也表达了关切，并指出正有人利用Twitter散布与枪击案有关的恶作剧和假信息。

他在推特中写道，“我无法想象我们在YouTube的朋友们现在的感受以及如何应对这一悲剧。我们支持你们、你们的家人和朋友。”

他在另一则推文中表示，“我们也发现有人正在Twitter上传播虚假信息。我们正在跟踪、学习并采取行动。我们正努力研究解决方案以提供帮助。”

3月下旬，YouTube推出了新政策，禁止发布旨在宣传枪支和枪支配件出售网站的内容以及教观众如何制作枪支的视频。