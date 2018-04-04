腾讯视频、优酷、爱奇艺联合倡议：抑制不合理高片酬

IT之家4月4日消息 腾讯、优酷、爱奇艺联合发布了《关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议》。

三家视频网站表示，视听新媒体平台在积极探索影视行业新模式，给影视产业带来新的活力的同时，他们也发现了一些令人担忧的现象，“明星效应”被过分夸大；少部分演员自身行为的不规范，让原本有序的创作环境出现了不和谐、不健康的一面。例如部分演员“唯身价论”，有违市场规律开出天价片酬，不再潜心创作；片场消极怠工，不按规定时间出工出演；“唯地位论”，对剧组其他主创人员不尊重，提出非正常要求、乱改剧本、干涉导演拍摄、决定演员搭配及番位等。

为此，腾讯视频、优酷、爱奇艺坚决贯彻落实国家广播电视总局等主管机关各项通知精神和要求，并于今日联合发布倡议，向全行业从业者发出呼吁：共同抑制不合理的高片酬现象。在内容制作层面，将演员的片酬比例控制在合理的成本范围内；在版权采买层面，将评估标准进一步优化和丰富，不明星唯一论。

以下为倡议书全文：

关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议

近年来，随着网络视听行业的不断发展，视听新媒体平台逐渐完成由单一的播出平台向制播一体化的转变，积极参与到影视剧的生产和制作环节，影视产业迎来了新的发展机遇。影视行业的从业者，尤其是一些德艺双馨的演员凭借着对艺术创作的敬畏之心和“戏比天大”的职业精神，打造出一批又一批观众为之叫好的精品力作。

视听新媒体平台在积极探索影视行业新模式，给影视产业带来新的活力的同时，我们也发现了一些令人担忧的现象，“明星效应”被过分夸大；少部分演员自身行为的不规范，让原本有序的创作环境出现了不和谐、不健康的一面。例如部分演员“唯身价论”，有违市场规律开出天价片酬，不再潜心创作；片场消极怠工，不按规定时间出工出演；“唯地位论”，对剧组其他主创人员不尊重，提出非正常要求、乱改剧本、干涉导演拍摄、决定演员搭配及番位等。

上述发生在部分演员身上的不规范，甚至有违职业道德的现象，不仅扰乱了影视生产的正常秩序，破坏了艺术创作规律，也影响了影视剧质量的进一步提升，更为严重的是产生了不良导向，损害了影视行业在人民群众中的良好形象。作为影视产业链条中的一员，我们均有一致的认识：这些乱象不遏止、行业标准不规范、风气不及时净化，中国影视行业发展的良好趋势将受到干扰、冲击、损害。为此，腾讯视频、优酷、爱奇艺坚决贯彻落实国家广播电视总局等主管机关各项通知精神和要求，并于今日联合发布倡议，向全行业从业者发出呼吁：

1、共同抑制不合理的高片酬现象。在内容制作层面，将演员的片酬比例控制在合理的成本范围内；在版权采买层面，将评估标准进一步优化和丰富，不明星唯一论；

2、进一步规范剧组工作流程，在充分保障演员个人权益与合理艺术创作的前提下，杜绝演员为突出个人戏份，不尊重剧本创作主脉络和其他演员的表演，而强行指定合作导演、合作演员、删改剧本、决定番位；杜绝演员出工不出力的现象，保障剧组的正常运转；

3、逐步建立劣迹演员名单库，将有违契约精神、行为不端、不敬业、提出无理需求、扰乱剧组正常拍摄秩序的演员纳入其中。三家平台将对此类演员实行预警机制，谨慎聘用。

当前，互联网新媒体技术在数据采集、信息触达、市场宣发上，助力中国影视产业进入了由做大到做强、追求数量增长到关注品质提升的关键时期。我们也欣喜地看到，在大家对行业秩序共同捍卫下，佳作频出，不断向世界展现中国故事的底蕴和魅力。

好的行业生态，离不开每一位从业者对行业秩序的尊重与坚守，离不开每一位从业者的自律与自爱。在此，我们呼吁全行业联合起来，携手维护影视生态秩序，共同构筑规范、有序的制播环境，推动中国影视产业的良性健康发展。

腾讯视频

优酷

爱奇艺

2018年4月4日