我们应该如何理解美团收购摩拜

今天上午,王兴正式宣布美团全资收购摩拜,昨晚坊间消息落地成真。但与昨晚种种传闻不一样的是,摩拜的创始团队并未出局。在内部的公开信中,王兴表示「摩拜的管理团队将保持不变,王晓峰将继续担任CEO,胡玮炜将继续担任总裁,夏一平将继续担任CTO,我将担任董事长。」

当猜测和喧嚣都渐渐落定,我们该如何理解「美团收购摩拜」或者说「王兴接棒共享单车」这件事呢?

回答这个问题之前,我们要先想清楚两个事情:一是为什么摩拜一定会被收购,而不是被投资;二是为什么摩拜选择被美团收购,而不是被滴滴投资或者被包括软银、阿里之类的机构介入。

为什么并购是个合理的选择

共享单车行业的现状和一些困难就不多说了,但这些困难不是并购的全部原因。毕竟,摩拜并不是没有接受投资的选项。

有时候,一些商业领域重大选择的做出,恰恰是很多细微的因素在起作用。这次摩拜接受美团的并购而不是接受滴滴的投资,真相或许就在细节里。

4月3日晚上,摩拜召开股东大会,表决是否同意美团对其的收购;会议从晚上9、10点开始,大约在11点多的时候,会议中的信息就已陆续传到一些媒体手中——这些信息不仅有表决的结果,还包括一些非常详尽的细节。

在过去的互联网商业领域,很少会发生像摩拜股东大会信息外流这类的情况——整个大会就像对媒体公开的现场直播。能掌握这些信息的人一定是股东或者核心团队成员,而涉及公司机密和重大事件会议信息的泄露,代表着一些当事人的利益企图。这种利益甚至让其不顾公司声誉和品牌的不确定损害来锁定某种结果。从某种程度上讲,这说明了一些股东的利益或者诉求已经跟公司的利益和诉求不统一了。

一般情况下,公司获得更好的发展肯定是符合股东收益最大化期望的。但现在看来,这种信息的私下释放和利用媒体抢先定调,对摩拜本身自己的品牌和服务是不利的。按照正常逻辑,即使创始团队出局,至少不该在事前或者事中泄露,而应该在一个对公司最合理时间点,进行统一表述并对外释放。这件事说明摩拜的部分股东、甚至包括可能在创始团队体系里,大家对于被收购的看法与态度存在不同争议,显示出不同人对公司未来发展这个长期利益的问题已经不在同一条线上了。

再回到为什么是收购而不是投资的问题上,答案就非常简单了:如果美团从投资的角度去做增资,原本在摩拜内部利益不统一的股东会被继续锁死在这个位置上;如果股东们甚至团队内部各有各的想法,摩拜整个公司内部形不成合力,这种不和谐和不同步会阻碍摩拜的长期发展。因此,通过并购统一思想和解除牵绊——该退出的退出,该继续前进的继续前进,这是最合适的方式。

对于摩拜而言,这个时候有人能够去「接棒」,推动这件事往前继续走是一个更好的选择。通过被整体收购,摩拜可以将内部意见不统一的股东和团队清除出去,留下来的统一的方向才能帮助摩拜长期发展。从这一点来看,收购这个选项,相对于增资,甚至是条件更优惠的增资选项,对很多股东有利的,甚至是对公司解决问题来说也是非常必要的。

为什么是王兴和美团?

回答第二个问题,为什么最终是王兴而不是程维,是美团而不是滴滴,或者其他方并购了摩拜呢?

首先很务实地讲,滴滴作为ofo的投资方,就过不了摩拜的关。滴滴和ofo发生的冲突、投资者和创始团队之间不同意见造成的冲突、对摩拜的这个团队来说,多少会有心理影响。即便是王兴和程维都是目前中国整个大生活领域里边具备足够的资本驾驭力和运营控制力的高手,但当他们不相上下的时候,这种心理因素就会起到作用。

另外,摩拜的创始人胡玮炜对王兴的认同同样是重要因素。据我所知,胡玮炜从当年做记者到创业,和王兴其实都保持着非常通畅的交流。她对王兴的理念和执行力是非常认可的,所以在当她面临「由谁来接棒,由谁来引领?」这个问题时,她应该会倾向于王兴的,这其实也代表了团队大部分人对王兴的看法。

当然,我相信王兴和摩拜最早的缔造者和大股东李斌之间的沟通也起到了决定性作用。我相信李斌因为自己的蔚来汽车延展出的大出行的格局,对于滴滴一度是更有倾向性的,但王兴最终能与李斌达成共识,也是个值得关注的关键节点。相信王兴在出行领域的最近一系列动作和决心,促进了这种态度转变。

如何看待这起并购案?

这样的一个并购其实会带来什么样的影响?我们又该怎么去看待它呢?

首先,我们需要明确,这不是共享单车行业的终点,这件事不需要惋惜谁,而是应该恭喜所有人。

由王兴接棒共享单车是一个非常正确的选择。不要忘了,在过去几年里,共享单车都是在被资本推着往前走,以倍速的方式发展,对于创始的团队,不管是摩拜还是ofo,都很难真正做到对公司的完美驾驭。王兴则不同,过去这么多年,他在生活服务领域里经过包括「千团大战」等大量战争,他的团队在执行效率和思维体系上都已经非常成熟。当这些优势注入到整个共享单车领域,必将带来不同的格局。

王兴进入共享单车领域后,有机会捋顺这个高速发展、资本高度介入行业中的种种扭曲,让共享单车重新回归到解决社会问题的层面,然后才能够真正创造出行业的商业价值。另外,摩拜和美团大出行服务体系的这种互动,也能够让共享单车这个独立价值还不够完整的商业模式,通过协同效应形成闭环——这或许也是共享单车能够更长久存在意义。

昨天晚上,摩拜董事会的结果出炉后,我跟胡玮炜交流时候引用了当年丘吉尔说的一句非常经典的话,「Now this is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is, perhaps, the end of the beginning。」——这不是终点,甚至不是走向终点的开始,但这可能是对起点的超越。

而对摩拜的创始团队而言,他们现在所开创的事业,在未来还将继续向前发展,并且进入生活服务领域这个更大的格局。对胡玮炜们更应该祝贺,因为一个奇迹没有变成一地鸡毛,还在继续向前,即便旁观者各种评判,但只有创业者才理解此事对内心的意义。

另外,对于摩拜的一些早期股东而言,也是一件好事。他们的退出,意味着摆脱了被不断锁死的命运,某业界大佬私下评价说,「这比某些公司的股东继续被锁死已经好很多了。」说的是谁,大家都知道。

对于王兴而言,获得摩拜这个非常有价值的资产和入口同样值得恭喜。共享单车,对于王兴未来想要的更大的格局是一个重要的砝码。

王兴是一个理性的创业者,现在这个入主摩拜的价格其实对他是非常合理甚至划算的,在共享单车经历过爆发式发展,进入冷静期甚至是寒冰期的时候,王兴的切入点是非常稳准狠。

共享单车当然还面临着经营运作瓶颈等一系列问题,但对未来美团出行的布局意义重大。相比他付出的成本,获得的收益其实还是比较划算的。美团在未来更大的竞争格局里边抓住了有利的场景和入口。

无论是ofo的戴威还是摩拜单车的胡玮炜,他们创造的事业和走过的故事已经如此精彩,他们的经历更是巨大的隐形财富,那些注定要到来的,各种媒体式的「反思」、「感叹」、「计算」其实毫无意义。

未来共享单车还有那么多机遇,出行领域依旧值得期待。所以,故事外的人才会胡乱感慨,故事里的人只应奋力向前。