从直播答题到区块链：风口为何如此短命

一、刷屏级风口

转眼间，2018年已经过去四分之一。也许是求新求变的时候到了，头三个月的互联网圈好生热闹，冒出多个刷屏级风口。

直播问答火了，从冲顶大会到芝士超人，从百万黄金屋到头脑王者……一时间中国人仿佛忽然都很爱学习了。

“知识微商”火了，网易精选课、三联中读、新世相疑似传销……一时间，所有鄙视微商的人都在朋友圈卖课了。

区块链火了，徐小平一声“不得外传”，给我们带来了区块链主义，蔡文胜大推“3点钟社群”，终于让全民区块链焦虑。

短视频平台火了，抖音和快手被一堆自媒体人架到炭上烤，被怼天怼地，一会要灭微博，一会要击败朋友圈，一会短视频曝光直接带来恐怖的流量和销量。

……

那么，三个月过去了，这些个曾经让我们兴奋不已的刷屏级风口们怎样了？

直播问答，政策死，上头一声令下：“你这个直播问答风险太大，要开可以，先给我办牌照。”结果一堆公司凉了。

知识付费分销，微信干死。张小龙终于看不下去了，对分销行为的严厉打击开始，新世相首当其冲，你分销吧，有本事不用我朋友圈。

区块链，“熊而忘死”。区块链肯定是未来的趋势，但是短期内面对的是“创业者们宏大的愿景”和“当前区块链运算龟速”的矛盾，所以真正火的只有发币和炒币。然而熊市来了，各种阴跌震荡，搞ICO的人们纷纷破发……热情满满的区块链主义者们心凉了半截。

抖音们火了？腾讯又看不下去了，于是疑似祭出了“随机屏蔽大法”，分享量到一定级别，分享出去只能对自己可见。

回想前两年的风口：社交火了3年，O2O和P2P火了2年，直播和共享单车火了1年半，无人货架、远程抓娃娃火了半年……现在，风口短命纪录被刷新，只要三个月。

二、风口为何短命

知乎上有一个问题：有哪些事物，你以为刚刚开始蓬勃发展，但其实已经是顶峰了？

而年初的四个风口，除了直播答题，其他应该都算不上顶峰，那么这些风口其实是：你以为正要蓬勃发展，其实已经掉进坑里了。

哪些坑呢？

1.腾讯不高兴

这些风口的快速裂变，很多依赖于朋友圈的分享。从直播答题的分享得复活码，到知识付费们的创意海报，火的关键都是朋友圈的刷屏。

那么问题来了，腾讯爸爸不高兴了，分分钟就可以把你的裂变路径给封了，理由早就写好了——诱导分享。

最近这段时间，微信的封杀手段又高明了，你分享抖音的内容到朋友圈，会自动变成仅自己可见。对此腾讯的解释是：我们本来就有反刷屏机制，到达一定阈值就会封。

可问题在于：这个阈值是多少？阈值本身可不可以随意调整变更？你怎么知道分享量到阈值了，还是腾讯自己说了算？在这些都不公开透明的情况下，其实就是：我想封就封，你爱用不用！

譬如摩拜、拼多多这样最亲的“干儿子”，恐怕阈值就是高高的了。

依赖微信裂变的风口，本身就是与虎谋皮、火中取栗，是与张小龙的耐心消退速度赛跑，成也微信败也微信。

2.政策管制来

直播问答、某圈自媒体刚刚蓬勃发展，就被政策直接锁死。今天政策的反应速度越来越快，像一开始那样让子弹飞一会儿、睁一只眼闭一只眼的情况越来越少了，野蛮生长的红利期就没那么好找了。而且现在政府的管制手段也高明了，不一刀切锁死，而是“想做可以，先申请牌照”。这一招着实凶狠。

3.风口不稀罕

今天，造风口和二级市场的概念股一样，已经不是一件稀罕事，新风口已经可以批量化、标准化、流水线包装打造。笔者去年《风口做局的套路》一文之后，实际新风口出现的速度没有降低、反而加快了，真是江山日有风口处，你方融罢我登场。

什么人都能哄抬风口，风口也就不值钱了。

在这种情况下，风口不再稀罕，猪们渐渐看懂了套路，吃瓜群众们兴趣转移的速度也不不断加快。所以一个风口不火了，往往不是本身不行了，而是因为出现了新的风口，进而被人们遗忘了。

4.故事有硬伤

常识很重要，逻辑很重要，智商很重要。但是风口的打造者们往往利令智昏，搞出一些明显有漏洞、经不起市场检验的东西。

要么，建立在人人高道德的理想环境下，经不起人性的考验，比如共享单车、无人货架。

要么，忽略了饱和竞争模式下隐形的竞争消耗成本，比如O2O、共享经济。

要么，技术和体验根本不成熟，比如VR、人工智能、区块链，宏大构想和龟速运算构成了深刻矛盾。

要么，把一段时间内人们“尝鲜”的偶然现象，当作了持续性的未来趋势。比如在线抓娃娃这类，动动脑子也知道，一个特性不足以撑起一个完整的模式和未来。

要么，造出锤子再找钉子，结果技术功能很牛逼，愣是死在没有需求和场景（或者早就有了替代性的方案）上，比如VR、区块链、小程序，不用你这个新东西，原来的方案就挺好的呀。

当然，这些坑制造风口的人未必不知道，只是利益太大，揣着明白装糊涂呗。

5.格局已经定

这个市场根本没想象中那么大，结果没打多久，格局就已经差不多了——头部出现，剩下的等死。

三、风口理论的破产

卫哲先生说，创业者千万不要追风口，而是应该瞄准长期趋势。

所谓风口，其实就是炒作出来的“融资热点”。追风口的好处是容易融资，毕竟投资人都在看这个领域，一个个生怕错过，还要对LP交差，正是忽悠的最好时机。

但是追风口的问题也很明显：

1.如果风口本身就是错的呢？

如果风口本身就是伪风口、伪命题、伪需求呢？别说不相信，过去几年一大半的风口基本都证伪了吧？

2.风口已成，后来者的机会往往也就没有了

最赚钱的时候，往往是几个先行者偷偷探路、闷声发财、完成市场验证的时候。一旦这个领域放出消息成为风口，那其实就是先行者们想融资了，骗你入局做陪衬呢。

这时候，先行的公司往往已经在产品、商业模式、团队构建和经验积累方面远远跑在了前面，这个行业的坑和秘密他们都知道，就是不告诉你。等后来者傻乎乎地从头开始，一个个坑去踩，早被他们远远甩在后边了。

3.风口的游戏规则你玩不转

竞争对手一定很多，投资人们看过的项目也一定很多，搞到最后就会成了拼融资，拼你的背景关系和整合人脉资源的能力。可是不好意思，好像没几个草根创业者真正擅长这个吧？

但是风口是不是完全不应该看呢？也不是，一个个风口的背后，我们会发现一些脉络，而这就叫趋势。

四、谈谈趋势

回顾2018年最初几个月的变局，有几个脉络很清晰：

1.线上的回暖

过去几年，从团购到O2O，从共享经济到无人零售，从新零售到OMO，本质其实都是一样的：线上流量红利尽了，得到线下去获取新的流量红利，互联网创业应当从纯互联网的轻模式向“线上线下结合的重模式”转变。

但是很遗憾，你们看这些模式成功了吗？几乎都是创业者尸横遍野，经过千团大战、百车大战、单车大战、货架之战……最后侥幸活下来的几家也是半死不活，估值看着很高，其实利润极其糟糕。

反过来说，线上的流量红利真的没有了？其实只是获取的手段变了，买量、换量、刷量和各种应用市场的优化不那么有效了，但是基于社交媒体的裂变起来了。新的游戏、直播问答、拼多多、知识付费们都是以闪电般得速度取得惊人的流量。

线上回暖的趋势渐渐明显，只要你有全新的产品模式，你掌握了全新的传播路径，完全可以重新斩获流量红利，线下才是真的坑死你没商量。

2.碎片化的加剧

移动互联网时代开启了人类“碎片化”的魔盒，从微博、公众号到短视频，从知识付费到小游戏，“碎片化”的魔力几乎摧枯拉朽。

一开始，人们只是想利用碎片时间，但没想到这些碎片化产品用起来那么爽，用着用着自己的时间就整个儿碎片化了。

碎片化对应的，是人类的注意力维持时间越来越短（低于8秒）、进而奖赏回路越来越短，越来越追求简单迅速地满足，而不是推迟满足感去循序渐进、细水长流、小火慢炖。

这种整体趋势几乎不可扭转，尝到了碎片化的甜头，人们就很难回到那个耐心孤独和深刻的时代。

3.产品的逻辑变了

过去的几年里，大佬们常常说互联网思维：免费、痛点、爆款……但是现在，用户的口味明显变刁了，一般的免费补贴和高效体验已经吸引不了他们了。

新时代的产品逻辑，从免费高效，转向了“上瘾和投机”。

你得让用户迅速上瘾，通过极高的娱乐效率、转眼带来多巴胺和心流，内容平台刷不停、短视频平台看不停、游戏一打一整夜，上瘾变得越来越重要。

没有谁会以“给用户省时间”为荣，尽管商家们都通过“迅速爽起来”为用户节省了体验时间，但是却因为让用户无法自拔而从整体上消耗了大量的时间。

实用工具时代，正在让位于上瘾娱乐时代。现在谁还在说好产品要让用户“用完即走”，谁就等着打脸吧，好产品要让用户“用了还想用、根本用不完”。

同时，伴随着这几年楼市、股市纷纷入冬，阶层固化的传言，人们都在想着如何迅速地捞一笔、获得一个上升通道，所以好的产品还得让用户薅羊毛、割韭菜（至少感觉是）。

趣头条的火爆，知识分销的刷屏，区块链的火热，本质上都印证了这一点。同时，当流量向三四线城市、中老年人、00后延伸，又表现出更丰富的产品业态。

4.行业的边界变得模糊

曾经，社交是一个单独的赛道。而今天，再做纯粹的社交平台已经是一件毫无潜力的事情，社交变得泛化、变成了一种基础元素和标配、无处不在地散落在各种平台中。电商中有社交元素、内容平台中有社交元素，游戏中也有社交元素。

社交不是特例，这样一种多领域的融合会渐渐成为普遍趋势。

首先，人工智能乃至未来的区块链token都可能成为基础能力，以类似SDK的形式潜入到各个产品的后台，去给他们赋能。

其次，消费、内容、社交、游戏会更大限度地融合，成为一个平台稳定获得流量的手段。在即将到来的娱乐时代，金融和在线教育也都将与这些元素融合。

再次，全平台已经成为普遍选择，每个公司都在内容领域同时布局两微一端、做各种各样的号，每个公司也不可避免地同时拥有App、小程序和公众号。

泾渭分明、定位清晰的“克制”时代已经结束，一切服务于公司扩张的战略。有的时候这也是一种囚徒困境，你不做别人做了怎么办？

5.融资逻辑在改变

投资圈的寡头、抱团和站队局面已经形成，迫切需要打破。

对于新来者来说，如果一开始就选择极其依赖融资烧钱的模式，那也就等于把自己的命交了出去。除非自己的命足够硬，否则剩下都是被资本玩。

在这种情况下，创业者开始选择新的资金获取渠道，比如区块链的模式，比如建立快速稳定盈利的现金流。

融资本来就是锦上添花，而非雪中送炭，可实践中很多创业者以融资为全部手段和最终目的，拿不到钱就不出来，这其实是扭曲了创业的原意。

五、变局之年

回想起来，过去的两年实在沉闷，让人眼前一亮的创新太少，很多时候都是大差不差、拼融资拼执行力，搞到最后都是从2VC到2BAT，这样的创业真没劲。

还记得移动互联网刚开始那几年吗？百花齐放、狂飙突进，每个领域似乎都有无穷机会，连一个天气软件、大姨妈工具都能做成大生意。

好在2018年到了，是时候好好反思过去几年看似颠扑不破的创投真理了。真的是真理吗？怎么把那么多人带到坑里了？大佬们说话得负责啊，一句“创业本来就是九死一生”就算了？

还记得前几年，那些忽悠你卖房卖车的投资人吗？他们说：“你自己都不卖房，都不all in，投资人怎么相信你？”

你卖了吗？卖了就大概率现在就一脸懵逼了。

还记得那些忽悠你流量红利已经尽了的投资人吗？

真的是尽了？那拼多多、趣头条、刷屏的课程是怎么回事？有些投资人自己不扎根市场中，想不出新的法子，就告诉你没有新的法子了。

尽管2018年初这些风口这么快就凉了，但是这多少酝酿着某种令人按捺不住的惊喜：是时候变变天了，整个商业的逻辑正在发生改变，而变轨中善于观察、独立思考、先知先觉的人，肯定能抓住新的机会。

当然，老家伙们也是时候发现自己的不足，腾出位子给新人了。有些事情不只是思维定式，而是你整个公司的机制和基因，这种惯性几乎不可逆转。

凡事都有生命周期，享受了几年红利，天天到处分享演讲你的大佬语录，现在也该留点机会给年轻人了。