YouTube枪击案震惊硅谷，巨头高管呼吁加强枪支管制

北京时间4月4日下午消息，YouTube枪击案发生后，知名科技公司高管纷纷呼吁加强枪支管制。在这次袭击事件中，至少三人受伤，疑似袭击者饮弹自尽。

袭击发生在谷歌旗下视频服务YouTube位于加州圣布鲁诺市的总部。周二下午，根据执法机构官员透露，一名名叫Nasim Najafi Aghdam的女子走入公司总部开始朝人群开枪，随后自杀。

科技公司的首席执行官包括苹果的蒂姆·库克（Tim Cook）和微软的萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）均发送消息表示与YouTube同在。但其他人则更一步，呼吁加强枪支管制。

Twitter首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）发布了一条来自支持加强枪支管制运动的“March For Our Lives”页面的链接，以回应特朗普总统的推文。他写道：

“我们不能再以这样地方式回应这种事件，思考并祈祷这样的事情不会再次发生我们的学校、工作场所或者社区内。是时候改进我们的政策了。方法很简单也很合理，尽管无法解决所有问题，但至少是一个好的开始。”

Uber的首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）也在事后发送推文，一边声援YouTube和谷歌，一边引用了#EndGunViolence（“终结枪支暴力”）的话题标签。他写道：

“我谨代表Uber团队向YouTube和谷歌的每一个人表示慰问和支持，并且感谢英勇的急救队员。这场悲剧再次提醒我们应该终结枪支暴力。”

Box的首席执行官艾伦·列维（Aaron Levie）也借2月份佛罗里达州校园枪击事件发生后出现的话题标签#NeverAgain（“再不发生”）发表推文。他说：

“听闻YouTube发生枪击事件的消息无比难过。我们的心始终与我们在谷歌的好友和他们的家人同在。”

YouTube的枪击事件让美国围绕枪支管制的争论愈演愈烈。不少科技公司也涉及这一争论之中。苹果和亚马逊在积极分子的施压下，已经不再播放来自全美步枪协会的流媒体内容。三月份，YouTube曾颁布新规定，禁止平台上有关推广枪支及其配件以及指导如何组装枪支的视频。