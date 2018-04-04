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杭州运管责令滴滴限期整改：仍无法掌握其网约车真实数据

2018-4-4 18:50:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月4日消息 据澎湃新闻报道，杭州市道路运输管理局2日向滴滴出行科技有限公司（以下简称滴滴）送达《责令整改通知书》，限期6个月完成整改。

据介绍，滴滴在杭州开展网约车经营活动中，大量存在提供服务的驾驶员未取得《网络预约出租汽车驾驶员证》，提供服务的车辆未取得《网络预约出租汽车运输证》的情形。在杭州运管部门3月22日起开展的网约车集中整治行动中，查获200多起网约车非法案件，滴滴平台车辆占9成以上。滴滴被整改的主要内容是：主动清理清退不合规的车辆和人员，完成已接入车辆和驾驶员的依法办证工作，数据库完整规范地接入交通运输主管部门的监管平台，确保依法依规开展网约车经营活动等。

杭州市道路运输管理局出租车处副处长胡惠建称：“由于滴滴平台数据库资料至今未按规定完整、全面、准确地接入运管部门的监管系统，目前我们仍无法掌握该平台网约车的真实准确数据。”

胡惠建还表示，综合考虑滴滴公司人员、车辆数量规模较大，相关人员考试和车辆办证整改所需时间较长等因素，才将整改期限设为6个月，责令整改期间，滴滴平台在杭州的网约车经营许可没有被撤销或吊销，可边经营边整改。

截至今年3月底，杭州市已取得从业资格证的网约车驾驶员有1.2万人，取得网约车运输证的车辆为10200辆；目前杭州共有合法网约车平台企业12家，滴滴是规模最大的一家，2017年4月2日，该平台取得杭州市网络预约出租汽车经营许可证。

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关键词：滴滴出行滴滴

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