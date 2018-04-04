旅客爆料南航“耍流氓”甩客，南航正式回应

IT之家4月4日消息 昨天，有网友发帖称南航以“天气原因”欺骗乘客，称自己苦等航班12小时，却被南航告知飞机先飞了。
当事人“石中火女士”表示，4月1日凌晨3:00，南航值班经理到候机室与我们沟通，表示此次航班取消是因为天气原因，我们不接受此说法，认为根本原因是南航擅自违规操作，丢下了我们六人。到底有多少丢弃乘客，或其他攫取乘客利益的举动，被掩盖在了堂而皇之的“天气原因”背后？
针对此事，今天下午，南航官方正式做出回应，其表示曾建议变更至莫斯科中转但乘客不接受；此外乘客提出机票变更为2019春节阿姆斯特丹往返，南航表示无法满足。
全文如下：
当事人事件梳理（文章部分节选，全文点此）：
3月31日凌晨3:20 - 11:25期间，南航多次发航班延误通知，期间我们多次与南航客服联系询问该航班事宜，均得到回复“航班目前延误，请按照航空公司通知的起飞时间提前到达机场办理登机手续即可”，未收到任何其他建议。
4月1日凌晨1:30-2:00期间，同行六人先后到达首都机场T2航站楼，并办妥值机、托运手续，期间南航工作人员表示航班目前状态正常，前序航班2:00会到达北京机场。
4月1日凌晨2:50，南航工作人员前来告知，已派其他飞机前往乌鲁木齐接走在乌鲁木齐等待飞格鲁吉亚的旅客，因此我们的航班飞到乌鲁木齐后将无后续行程。
4月1日凌晨3:00，南航值班经理到候机室与我们沟通，表示此次航班取消是因为天气原因，我们不接受此说法，认为根本原因是南航擅自违规操作，丢下了我们六人。因原本计划在3月31日开始的七日行程已耽搁两日，无法再按照原计划进行。期间，我们要求与南航上级领导取得联系，被值班经理以“现在太晚了，白天才能与领导联系”为由拒绝。
4月1日上午10:00左右，南航值班经理告知我们南航并无赔偿的决定，只能退还机票费用，按照航班延误的标准给予每人800元作为特殊关怀，我们表示无法接受。因得知南航运营副总已来到机场，我们再次要求与其直接沟通，被拒绝。
4月1日上午12:00左右，已在候机室等待11个小时的我们不堪身体疲惫离开机场，并请南航值班经理继续向上级反映我们的诉求。