旅客爆料南航“耍流氓”甩客，南航正式回应

IT之家4月4日消息 昨天，有网友发帖称南航以“天气原因”欺骗乘客，称自己苦等航班12小时，却被南航告知飞机先飞了。

当事人“石中火女士”表示，4月1日凌晨3:00，南航值班经理到候机室与我们沟通，表示此次航班取消是因为天气原因，我们不接受此说法，认为根本原因是南航擅自违规操作，丢下了我们六人。到底有多少丢弃乘客，或其他攫取乘客利益的举动，被掩盖在了堂而皇之的“天气原因”背后？

针对此事，今天下午，南航官方正式做出回应，其表示曾建议变更至莫斯科中转但乘客不接受；此外乘客提出机票变更为2019春节阿姆斯特丹往返，南航表示无法满足。

全文如下：

当事人事件梳理（文章部分节选，全文点此）：