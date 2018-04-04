快手公布整改措施：停止新增视频上传账户，直至整改结束

IT之家4月4日消息 广电总局今日发布消息表示，针对社会舆论强烈关注的“今日头条”、“快手”两家网站播出有违社会道德节目等问题，严肃约谈了“今日头条”、“快手”两家网站主要负责人。对此，快手刚刚在微博发布了整改措施公告。

公告全文如下：

4月4日，国家广播电视总局发布通知，要求快手依据《互联网视听节目服务管理规定》采取整改措施。快手科技诚挚接受政府管理部门的批评，随即组织全公司管理人员进行了深刻反省。即日起，我们将从以下几个方面重点推进整改：

1、重新梳理现有审核规则和社区运行规则，进一步严格标准，加大日常审核力度，增强审核力量，加大对审核的人力物力及技术投入；

2、对现有库存视频加大清查力度，全面回查；

3、停止新增视频上传账户，直至整改结束；

4、控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能；

5、启动责任倒查机制，成立责任倒查小组。责任倒查小组由CEO宿华直接领导，公司各个部门责任到人，出现问题及时追查。

6、进一步加强用户引导和教育，严厉打击各类以不当方式吸引眼球的行为；

7、优化举报处置流程，加强举报处置团队建设，着手研究举报核实奖励机制，组建社区监督员队伍。

在这里，再次向所有因为我们而受到伤害的用户和朋友们致以最深的歉意，希望你们能一如既往地关心、批评和支持我们。感谢监管部门和社会各界一直以来对快手的指导和帮助，使我们有机会认真审视和修正自身存在的问题。我们目前做得不好，但我们相信，所有善意的批评和监管都将使我们变得更好。

快手作为国内领先的短视频平台，我们将自始至终都把企业的社会责任放在首位，坚持正确的价值观导向，利用自身的平台优势不断传播正能量，宏扬社会主义核心价值观。快手渴望跟所有的用户一起，与这个国家、这个时代共同成长。

北京快手科技有限公司

2018.04.04