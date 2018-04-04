滴滴内部信：美团打车在上海每单均损亏30元

IT之家4月4日消息 今天晚间，滴滴区域运营高级总监孙枢今日发布内部信称，滴滴上海的日完成订单已经超过160万单。美团打车在上海依然保持相当于GMV 100%的补贴率，单均亏损在30元以上，但其市场份额自3月26日起已经开始进入下行通道，目前已经在被压制在15%以内。
内部信中，孙枢提到，2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务，如果美团保持30元一单的补贴，即使做到我们去年总单量的20%，一年就要烧掉450亿人民币（70亿美元）。
一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元，那一定是无法生存下去的。以滴滴今天的规模效应和技术壁垒优势，补贴退去后的友商势必难以为继，出现颓势。
三月下旬，美团打车正式登陆上海，继南京首站之后跨出布局全国市场的第一步，并在上海同时上线出租车及快车两种业务。昨天，在中国发展高层论坛2018年会上，美团点评CEO王兴透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到了1/3市场份额。
孙枢曾在朋友圈发文表示他们欢迎竞争，但希望新的选手能给行业带来生机和可持续发展的空间，而不是短暂的狂欢后遗留大量问题，对行业造成根本的破坏。
以下为滴滴内部信全文（来自新浪科技）：
快捷上海战报
快捷区域团队的兄弟姐妹们，大家好！大家一定都非常关心上海的最新情况，在这里给大家统一做一个update:
目前，我们在上海的日完成订单已经超过160万单。美团打车在上海依然保持相当于GMV 100%的补贴率，单均亏损在30元以上，但其市场份额自3月26日起已经开始进入下行通道，目前已经在被压制在15%以内，并仍在持续下滑。
感谢快捷上海团队和并肩作战的区域兄弟姐妹们每一天的辛勤工作，感谢他们在一线的努力与坚守；更加要感谢全公司各个部门的通力支持。我们拥有海量的高价值用户和每天提供稳定服务的车主，尽管面对用户和车主的需求我们还有很多做得不够完善，但我们一直在努力提升平台各个维度的服务水平。正是因为这份努力，才有了每天滴滴平台上超过3000万次的出行服务，才让网约车成为了今天大家最为高效便捷的出行方式之一。在保持谦卑和自省，不断优化完善的同时，我们也应该为自己的努力和信念感到自豪！
我们也非常清楚，行业目前处在非理性的补贴竞争当中，在高补贴之下，黑产刷单的比例会惊人的高，这种情况下的份额指标毫无意义。何况高额的补贴终不可持续。2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务，如果美团保持30元一单的补贴，即使做到我们去年总单量的20%，一年就要烧掉450亿人民币（70亿美元）。一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元，那一定是无法生存下去的。以滴滴今天的规模效应和技术壁垒优势，补贴退去后的友商势必难以为继，出现颓势。
快捷的兄弟姐妹们，全国各个区域的一线同学们，我们只要坚定的相信自己所创造的用户价值，深刻了解我们的竞争优势，把时间和精力放在我们的乘客和司机发出的声音上，日拱一卒，解决问题。感谢竞争，让我们在压力下加速进化，更加专注于创造用户价值，并做好迎接竞争的充分准备！竞争是通往成长的最重要路径，让我们一起拥抱竞争，拥抱成长，乘风破浪，无畏前行！