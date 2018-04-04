滴滴内部信：美团打车在上海每单均损亏30元

IT之家4月4日消息 今天晚间，滴滴区域运营高级总监孙枢今日发布内部信称，滴滴上海的日完成订单已经超过160万单。美团打车在上海依然保持相当于GMV 100%的补贴率，单均亏损在30元以上，但其市场份额自3月26日起已经开始进入下行通道，目前已经在被压制在15%以内。

内部信中，孙枢提到，2017年我们总共提供了74.3亿次出行服务，如果美团保持30元一单的补贴，即使做到我们去年总单量的20%，一年就要烧掉450亿人民币（70亿美元）。

一个企业如果为了维持仅仅20%的市场份额而要每年烧掉70亿美元，那一定是无法生存下去的。以滴滴今天的规模效应和技术壁垒优势，补贴退去后的友商势必难以为继，出现颓势。

三月下旬，美团打车正式登陆上海，继南京首站之后跨出布局全国市场的第一步，并在上海同时上线出租车及快车两种业务。昨天，在中国发展高层论坛2018年会上，美团点评CEO王兴透露，美团打车业务已经在所进入的城市拿到了1/3市场份额。

孙枢曾在朋友圈发文表示他们欢迎竞争，但希望新的选手能给行业带来生机和可持续发展的空间，而不是短暂的狂欢后遗留大量问题，对行业造成根本的破坏。

以下为滴滴内部信全文（来自新浪科技）：