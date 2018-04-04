小霸王宣布重新回归游戏机市场！停止并撤销第三方生产授权

IT之家4月4日消息 今天，小霸王公司发布版权公告，称决心正式重新回归游戏机市场，大力开发更加重视玩家体验的游戏主机与游戏平台，并将充分尊重知识产权尤其是游戏版权作为自己的企业战略。

小霸王公司郑重声明：小霸王公司高度重视版权保护与企业形象，为稳步推进小霸王公司发展正版游戏、高端游戏机的战略规划，并配合计划中的小霸王品牌新一代主机和相关平台升级，小霸王公司正在计划着手停止并撤销对第三方生产商的游戏机生产授权，努力确保在未来避免出现装有未授权游戏的游戏机的销售，以维护正版游戏产业的健康发展，尽保护知识产权的企业责任。

通过声明来看，这意味着以“小霸王游戏机”名义销售的仿制游戏机产品，今后将不会在市面上存在。而红白机游戏等未授权游戏产品未来也将不复存在。

资料显示，中山市小霸王公司建立于1987年，从事于教育类电子产品的开发、研究、生产与销售，曾为我国少年儿童学习电脑知识奠定了良好的基础。二十世纪八十年代末，九十年代初，小霸王公司所推出的一系列游戏机、学习机产品风靡一时。成龙大哥代言的“望子成龙小霸王”家喻户晓，令不少80后至今记忆犹存。

转型升级

2016年3月，经过近13个月的谈判，小霸王正式签约全球最大的游戏芯片供应商，定制VR主机芯片，跨入VR新产业。官方表示，其成为了全球继微软、索尼、任天堂之后第四家也是中国第一家拥有高端主机芯片的公司；5月，上海研发中心成立，来自全球的60位游戏、软件、VR技术领域的精英加盟小霸王；7月，香港益华控股巨资注入小霸王，小霸王正式启动上市计划。