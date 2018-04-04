美团收购摩拜：行业大佬都怎么看？

4月4日消息，美团收购摩拜的事情终于尘埃落定。摩拜股东大会上，经董事会投票，最终决定美团以27亿美元的作价全资收购摩拜。这件事也成为今天上午最热门的话题，行业大佬也第一时间对此事件进行了评论。

车和家创始人兼CEO李想：

和美国有很大的不同，国内总是认为被收购方是失败的。压力全无的财务自由如果都能算是失败。什么算是成功呢？至少是万里挑一的成功者吧。

互联网实验室创始人、董事长兼CEO：方兴东

打得好，打出下一个40年的新局面，豁然开朗；打得不好，变成了四十年的总清算，逆转国运。在这两极之间，要看真正的智慧究竟有多少。意气用事，热血沸腾，民族主义，肯定不是真正成事的猛料。怕与不怕，不仅仅是决心问题。站在中国看世界，和站在世界看中国，就是决定最后占据的关键所在。

DCCI互联网研究院院长：刘兴亮

美团，在通往“天团”的路上，一路狂奔……

知名IT经理人、天使投资人：王冠雄

作业，摩拜股东投票同意，美团点评16亿美元现金+11亿美元股票吃下摩拜单车，胡玮炜朋友圈已情怀式默认，幕后的李斌和经理人王晓峰套现。我看：

1、不要以为卖了就失败，摩拜不失为创业成功。2、王兴真得是雄心壮志，现在要正面杠滴滴程维了。3、传腾讯推动此时，美团+摩拜妥妥腾讯系。4、阿里出手整合ofo+哈罗不会太远了，可以债转股。5.27亿美元确实便宜了，共享单车的价值超越本身，而是物联网时代的入口级产品。

优信集团公关总经理：王以超

胡玮炜当然不是在一夜出局的……但既然出局已成注定，所有的结果都是最好的结局

极客公园创始人：张鹏

能像昨晚Mobike股东会那样，有股东把公司重大决策几乎现场直播一般，且带绝对细节释放给媒体，以至于没有官方信息，直接靠媒体定性。

这奇葩事件说明啥呢，说明一部分股东与公司的价值已经不在一条线上了。所以为什么是并购而不是投资？不彻底统一思想，这事情怎么弄？

凤凰网副总裁、凤凰新闻客户端总经理：岳建雄

美团CEO王兴今日凌晨发生，称摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。

美团这一波操作，感觉滴滴最受伤，ofo不受控制，自己搞了个青桔单车，政府不上投放，对手又把摩拜拿下了。跟阿里又称对手，高的打车、哈罗单车，三国演义。

创业黑马董事长：牛文文

就在独角兽IPO大门打开的前夕，出行和O2O领域的三家独角兽企业却没能跑到最后。这就向满腔热情的大A监管者及参与者，逼真展现了一把互联网竞争的残酷性，以及独角兽成长的艰难处境。在阿里腾讯两极世界里，百亿美元估值的公司，最终也难免被站队被收购；同时，AT两强本身也就变成了堪与A股美股并列的创业公司退出地。美股港股A股之外，创业公司多了一个选择：上阿里板，或者腾讯板。