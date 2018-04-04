摩拜卖身美团，最受伤的是滴滴

昨日晚9点，摩拜股东大会在北京嘉里中心举行，11点半左右，有股东透露，结果已经出来了：摩拜作价27亿美元卖身美团，包括11亿美元的美团点评股票和16亿美元的现金，摩拜单车的股东退出，换成一部分现金及一部分美团点评股票。

这是个意料之中的结果，但仍有些意料之外的过程，有个摩拜的投资人这么说：“27亿美元这么低的价格（对摩拜来说）肯定是贱卖，主要是因为战略投资者（腾讯）不接受一个更高的offer，也就是不让滴滴进来，要选择美团。”

这句话是什么意思呢？翻看之前的报道，原来在美团之前滴滴提出过一个更优厚的offer，滴滴软银一起给摩拜投资10亿美元，给出45亿美元估值，不要求控股。和美团27亿美元收购比起来，估值上整整有18亿美元的差距。

巨头意志的展现

看一下媒体报道，昨晚股东会上，以摩拜CEO王晓峰为代表的管理层似乎也对这场收购微词不已：

“团队也犯了很多错误，我的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿，在中国创业公司永远绕不开各种巨头。好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……我相信投资机构有自己的业务判断。”

摩拜的一些财务投资人似乎不满意这一结果。前面那个投资人说：“国内现在有哪一家公司每天的日订单量在两千万单？很少很少，即使日订单量超过一千万单的公司估值也至少是30亿美元。”是的，摩拜在去年4月就已经宣布，日订单数超两千万单。

那股东会怎么会通过美团的收购案呢？美团和摩拜的共同投资人，腾讯可能发挥了重要作用。有消息称，马化腾亲自推动了这场收购的进展。王晓峰也表示过，在中国创业只有估值在一百亿美金才能独立。看来对于尚未独立的摩拜来说，这场收购更像是巨头意志的展现。

为何选择美团？

美团和滴滴同属腾讯阵营，滴滴又是出行领域的小巨头，和共享单车天然有着更强的联结性，况且滴滴本身也在共享单车领域布局已久，于情于理，滴滴出手似乎都更合适。腾讯为何又在这场收购中属意美团呢？

从滴滴的角度来看固然合理，如果从腾讯的角度来看，美团才是更好的选择。

在互联网的地盘上，腾讯的对手只有一个，那就是阿里。腾讯的首要考虑应该是如何狙击阿里，而非如何为摩拜选择未来，甚至不是如何为美团和滴滴框构边界。

新零售是马云宣扬出来的概念，也是阿里倾尽全力要拿下的下一个消费生态，近日以95亿美元拿下饿了么，不仅创下了国内独角兽收购的最高纪录，也展现了阿里在新零售方面的渴求和坚决。

阿里CEO张勇在2017年谈新零售引发的四个商业趋势，曾说过“从线上走向线下，从城市走向农村，从国内走向国外，从衣食住行走向吃喝玩乐”，在这些方面，阿里旗下早已布局饿了么、口碑、盒马生鲜等诸多平台，给腾讯造成了不小的压力。

腾讯也要抢滩新零售，在吃喝玩乐上，最好的牌当然就是美团。

把摩拜交给美团，就是要为后者丰满羽翼。新零售讲究的是“抢滩3公里”，这正是共享单车能覆盖的范围，摩拜重要性不言而喻。

最受伤的是滴滴

美团在出行上不断招兵买马，在此之前，美团CEO王兴就以个人名义投资摩拜，还在网约车领域全面扩张。进入上海不到一个月的时间里，美团就凭借高昂的补贴从滴滴手中拿下了三分之一的市场份额。

摩拜也是出行领域的急先锋。除了单车业务，摩拜先后与首汽约车、嘀嗒拼车等网约车平台合作，上线专车和拼车接口，组成“反滴滴联盟”。去年摩拜与贵州新特电动汽车签约，合作定制摩拜出行共享汽车、助力电动车，建设智能化电动汽车共享平台。

可以想见的是，美团拿下摩拜，出行业务将会进一步拓张。除了充当腾讯进攻阿里的急先锋外，美团也有自己的小算盘。

唯一的危险就是，滴滴危险了。