YouTube枪击案或促使硅谷改变其开放布局

IT之家4月4日消息 本周二，一名持枪者在位于美国加州旧金山YouTube总部附近开枪射击，并造成人员伤亡。彭博社在最近一篇报道中描述了一些科技从业人员的看法，根据他们的观点，此次此事件有可能改变硅谷原来开放的格局。

硅谷的现代化科技办公园区是仿造大学校园设计的。园区允许游客进入，有时甚至还会欢迎游客前来参观。在谷歌和Facebook等公司上班的员工，还可以步行或骑自行车前往别处开会。硅谷的高管们也以让人们见识到硅谷的办公园区而自豪。

Joe Sullivan曾是Facebook和Uber首席安全官的独立安全顾问。他认为，尽管科技公司在安全方面进行了投资，但在人身安全保护方面却比较谨慎。因为硅谷的气氛是轻松随意的，领导者也希望借此保持和团队的紧密关系。因此这里的安保措施显得并没有那么严厉。

FBI的退休特工Jeff Harp则表示，在当代美国，枪击事件越来越频繁。在这一背景下，保持开放对公司不利。

他对此还表示，各大公司一直在紧密关注此次事件。他说：“我们一直在学习，学习一些应该做得更好的事情。”

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