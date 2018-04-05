为了让王兴对抗马云，腾讯马化腾抛弃滴滴让美团收购摩拜

作者： 看黄书励志的小祖

美团收购摩拜，终于成为了事实。

4月3日晚间，摩拜召开股东会议表决通过了美团收购案，而马化腾和腾讯的意志主宰了此次收购。

为什么是摩拜？

共享单车一直很烧钱。

只是相对于本次收购案的主角摩拜，此前流传的消息中ofo似乎比摩拜更缺钱：在2017年12月，财新报道称ofo挪用押金超过30亿元，账面上可动用现金仅剩3.5亿元；随后在2018年1月，又有媒体报道称，ofo可用资金仅剩下不到6亿人民币，仅能支撑一个月。

而在业内流传的消息中，ofo一直未能获得新融资是因为滴滴的阻扰，这也导致阿里直到现在还没能完全把ofo收入囊中；为了绕开滴滴，ofo甚至采用了动产抵押的方式来获取阿里的资金。

不过，据蓝鲸财报报道，摩拜挪用押金的程度更甚于ofo：据蓝鲸获得摩拜内部的财务报表显示，此前摩拜挪用用户押金60亿元人民币，供应商欠款约10亿人民币，债务总额合计超过10亿美元。

以此来看，摩拜的资金更加匮乏。

为什么选择美团而不是滴滴？

据新京报报道，美团的收购方案是：美团以35%美团股权、65%的现金收购摩拜单车，其中3.2亿美元作为未来流动性补充，A、B轮投资人及创始团队以7.5亿美金现金出局。

而滴滴也曾有意入股摩拜，只是最后双方未能达成一致。据报道，滴滴给出的方案是：滴滴和软银以10亿美元投资摩拜单车，此方案下的摩拜估值为45亿美元。

滴滴和软银给出的估值更高、也并非控股，相对于美团的收购似乎更容易为创始团队接受。但最终的结果是作为最大机构股东的腾讯否决了滴滴的方案，没有否决权的摩拜管理团队只能选择接受。

对于腾讯的选择，一位不愿署名的评论人士向网易科技表示，面对已经强势取得ofo控制权的阿里，腾讯和马化腾需要一个对抗马云的急先锋，所以他选择了已经彻底与阿里翻脸、将自己紧紧捆绑上腾讯战车的王兴，而不是自主性、独立性更强的滴滴程维，“程维都有了一点新的互联网小领袖范，更难掌控。”

自媒体人磐石之心认为，“腾讯绝不会允许高频支付入口之一的摩拜落入软银甚至是滴滴口袋，因为软银又是阿里巴巴的主要投资者，敌人的朋友是敌人。而滴滴则又是腾讯系的企业，与阿里已经交恶，滴滴还是要听腾讯爸爸的话的。因此，腾讯爸爸说摩拜归谁就归谁。”

滴滴和程维，不得不干了这杯苦酒。

问题也来了：有了摩拜的美团，看上去更大的竞争对手是滴滴，两者之间的竞争范围从网约车、外卖延伸到了共享单车；可以想见，接下来，共享单车也将成为王兴跟程维互怼的局面，小字辈的戴威更难有发言权了。

而据第一财经日报报道，在去年10月美团点评完成最新一轮融资的时候，市场曾传言腾讯本想在此轮追加20亿美元投资，附加“美团不做打车业务”的条款，但最终砍掉了一半。

有网友在网易科技新闻下评论“难道马化腾是希望滴滴跟美团通过竞争做到市场前两名，从而让ofo变成第三、然后死掉吗？哈哈哈……”

哈哈！

创始人会出局吗？

按照此前互联网行业并购案的惯例，被并购企业的创始团队最终都将出局。因而，在针对此次美团收购摩拜的诸多分析、评论中，摩拜创始团队的出局被视为必然。

当然，按照惯例，收购方和被收购方都得出来辟谣：创始团队不会出局。前日阿里收购饿了么，被业内认为要出局的张旭豪，不也出来辟谣了吗？

作为收购方，美团当然需要按照惯例来，据钛媒体报道，王兴向记者说了一句：不要以讹传讹，摩拜创始团队根本没有要退出；而作为被收购方，胡玮炜也按照惯例地在朋友圈说了一句“不存在所谓的‘出局’”。

只是谁信呢？

据新京报的报道，在昨日晚间的投票现场，摩拜部分创始团队不同意出局，投票很激烈很焦灼。

而随后第一财经日报的报道称，摩拜CEO王晓峰在最后发言称，“好多股东也纠结问我的意见，坦率说如果公司独立发展有着非常大的机会，也有挑战，但是我没办法……规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”

王晓峰说，自己的态度其实一直都是坚持公司独立发展，但胳膊拧不过大腿。不甘之意由此可见。

而自媒体长庚小报报道称，4月3日晚间9点-11点，经过两个小时的博弈，大会上同意美团收购议案的票数才勉强通过法定票数。

你的胳膊确实是拧不过大腿的。

相关阅读：

《王兴发内部信正式宣布全资收购摩拜：胡玮炜继续担任总裁》

《摩拜单车创始人胡玮炜证实被美团收购：否认团队出局》

《美团创始人回应收购摩拜：少有的中国原创，有巨大价值》