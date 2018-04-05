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99元起：中国联通推出“冰神卡”，199元版通话流量不限量

2018-4-5 9:08:45来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家4月5日消息 与各种联通互联网卡流量、语音升级同期，中国联通推出了针对高端用户的“冰神卡”系列互联网套餐，最大的特性是全国流量不限量，199元高端版还实现了通话不限量。

套餐价格方面，99元的小冰神卡为99元月费，赠送300分钟国内通话，国内流量不限量使用；大冰神卡月费199元，实现了国内语音不限量使用。

大小冰神卡同样享受预存送费功能，不过需要注意的是，小冰神卡在国内数据量达到20GB时，将限速1Mbps，大冰神卡到40GB时限速7.2Mbps。

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关键词：中国联通冰神卡

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