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百度天圣卡开启预约：3元/日不限量+App定向免流

2018-4-5 10:39:01来源：IT之家作者：仲平责编：仲平评论：

IT之家4月5日消息近日，百度推出了天圣卡的预约通道，作为圣卡联通版的升级产品，其也新增加了阶梯封顶式流量计算功能，同时还融合了圣卡的App定向免流功能。

价格方面，圣卡系列分为月租6元的圣卡以及36元的圣卡Plus，流量1元800MB，达到三元不限制使用，天圣卡Plus还额外赠送500分钟国内通话。

与此同时，圣卡系列也支持百度系列的App免流，不过较为遗憾的是百度网盘非超级会员用户，无法享受百度网盘App的“专属流量”特权。

与“冰神卡”相同，天圣卡每月总流量达到20G限速1Mbps，天圣卡plus每月总流量达到40G限速3.1Mbps，达到100G限速128kbps。

办理地址戳此

  • 体验特权：百度天圣卡首月赠送36元话费；天圣卡plus首月赠送66元话费，超出套餐内容按实际业务收费。

  • 激活特权：入网赠送100分钟通话，连续送3个月。

  • 首充特权：入网首次充值50元及以上送50元，每个用户仅可享受一次首充优惠；赠款可抵扣月费，不可抵扣国际长途、国际漫游、SP业务费用。

  • 天圣卡每月总流量达到20G限速1Mbps，天圣卡plus每月总流量达到40G限速3.1Mbps，达到100G限速128kbps。

  • 资费中，全国和国内均不包括港、澳、台地区。

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关键词：百度天圣卡

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