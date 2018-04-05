百度天圣卡开启预约：3元/日不限量+App定向免流

IT之家4月5日消息近日，百度推出了天圣卡的预约通道，作为圣卡联通版的升级产品，其也新增加了阶梯封顶式流量计算功能，同时还融合了圣卡的App定向免流功能。

价格方面，圣卡系列分为月租6元的圣卡以及36元的圣卡Plus，流量1元800MB，达到三元不限制使用，天圣卡Plus还额外赠送500分钟国内通话。

与此同时，圣卡系列也支持百度系列的App免流，不过较为遗憾的是百度网盘非超级会员用户，无法享受百度网盘App的“专属流量”特权。

与“冰神卡”相同，天圣卡每月总流量达到20G限速1Mbps，天圣卡plus每月总流量达到40G限速3.1Mbps，达到100G限速128kbps。

办理地址：戳此