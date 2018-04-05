网易云音乐，不复旧时模样

网易云音乐上的周杰伦页面中，还有不足百首的歌可以听，整个曲库则是469首。

愚人节的这一天，这个被粉丝以“云村”相称的音乐平台，给自己开了一个玩笑。经历高速发展之后，潜伏的危机爆发。问题涉及版权，却不只在版权。

3月31日上午，云音乐向用户发布私信：“在我们明确希望购买版权未果后，由于版权方的突发要求，我们不得不很快下架涉及周杰伦等艺人的杰威尔版权公司歌曲。”

照其说明，事件突发，只有无奈下架。云音乐表达了为用户所做的努力，同时提出了一种满足用户体验的解决方式：“为了尽可能减少您收听相关歌曲的影响，现在强烈建议您立刻购买下列歌曲，您将终身可以收听使用。”

于是在失去周杰伦相关歌曲版权后，网易云音乐仍将歌曲打包出售。歌曲200首，价格400元。售卖持续七小时。

面对这份“努力”，用户给出评论：“网易云吃相真的难看”。而云音乐，两度公开致歉。

愚人节事件本末

这次，云村遭遇了与过往不大相同的危机。根据网络公开讨论，事件过程大致如下：

3月31日上午10点，网易云音乐向用户发布关于周杰伦版权问题的私信，并附上周杰伦歌曲购买链接；

3月31日23点44分，网易云音乐官方微博发布了同一条通知，附购买链接；

4月1日零点过后，网易云音乐向用户分享《周杰伦热门歌曲合辑》；

4月1日17点43分，云音乐就侵权问题在微博发表致歉声明；

4月2日16点03分，云音乐再发公告，开通音乐版权监管通道，并再次致歉。

云音乐已经删除该微博（来源：网络）

第一次声明中，云音乐对此次事件的描述是“犯了严重的错误”。到第二次声明，措辞变成了“猪头的不能再猪头的行为”。

据云音乐方面解释：

截至2018年3月31日24时，网易云音乐都拥有周杰伦所属唱片公司杰威尔的正版版权，但未能在到期内完成续约。而根据合约规定，只有用户对歌曲进行付费下载后，才能在歌曲下架后继续使用相关歌曲，因此平台在3月31日晚推出快速通道。

对于版权到期后，周杰伦相关歌曲仍在7小时内可以付费下载，云音乐称是忽略了执行上的问题，没能及时修正。云音乐表示，对于在31日24时后购买了周杰伦歌曲的用户，将全额退款并收回权限。

就此声明，有用户表示支持，也有用户并不买账。质疑，在云音乐的态度上。有批评认为，云音乐的行径是在“圈钱”，其解释不能令人信服。

一般音乐平台付费音乐包价格不到10元，可以下载歌曲300首。网易云音乐将200首歌以400元出售，显然昂贵太多。同时，云音乐在周杰伦歌曲版权到期后，不仅未及时下架，反而继续主动向用户推送购买私信，令其解释显得苍白。

目前该私信已无法查看（来源：网络）

两个月前的《半兽人》事件也被提及。据娱乐资本论报道，这也与此次事件有关。当时爱奇艺在《偶像练习生》中使用周杰伦歌曲《半兽人》，在原始版权方杰威尔不知情的情况下，云音乐对节目中的翻唱版歌曲进行了售卖。这引起了杰威尔和独家版权转授方QQ音乐的不满。

版权战远未平息

3月初，云音乐刚刚拿到华研国际旗下全量音乐曲库的授权。田馥甄等歌手登陆云音乐，评论区一片欢呼：版权终于回来了。

然而刚刚哼起《小幸运》，转头便迷失了《七里香》。

因为版权问题，网易云音乐长期面临尴尬处境。一方面，它发展迅速，口碑良好，许多忠实粉丝驻扎在这个村落，积极地点赞，评论，分享经历、感受、段子、故事。另一方面，也常有歌曲变为灰色，用户无法再听，只能转战它乡的情况发生。

这次事件爆发后，又有一批新的“难民”出走。

如果此时去翻找其他平台的周杰伦热门歌曲，在最新评论中，很可能会见到云音乐用户打卡的痕迹。

云村难民避难（左至右分别为QQ、虾米、酷我中《告白气球》下评论）

同时，QQ音乐标注了“会员免费下载杰伦歌曲”，被网友怀疑是针对云音乐的声明。酷狗上，还出现了疑似调侃网易云音乐的歌单。

云村疑遭调侃来源：网络

版权问题始终是云音乐的软肋，不过至少从公开消息判断，它在这方面也有过自己的幸运。比如，曾意外受到版权局“扶持”。

2017年9月12日，腾讯云音乐与阿里音乐联合发布声明，达成版权转授合作，五月天、林宥嘉、田馥甄、李宗盛等歌手的歌曲登陆QQ音乐、酷狗、酷我，BIGBANG、周杰伦等歌手歌曲向虾米音乐用户开放。彼时，版权弱势的网易云音乐一度令人担忧。

然而不到24小时，国家版权局出手，约谈主要网络音乐服务商，要求全面授权广泛传播音乐作品。

于是今年2月，腾讯音乐与网易云音乐就网络音乐版权达成合作，相互授权音乐作品，达到各自独家音乐作品数量的99%以上。今年3月，阿里音乐与云音乐达成合作，张惠妹、张雨生等歌手作品走进虾米，而云村迎来了李宗盛、任贤齐等歌手作品。

相较早先，云音乐的版权库已充实许多，只是在线音乐的版权战，本就是1%头部作品的争战。大众常听的歌曲不多，像周杰伦这种超级IP，会直接影响到部分用户的去留。

在本次事件的第二封声明中，云音乐表示要“开通音乐版权监管通道，全民共治维护正版音乐”，并反省、道歉。同时它也再次表达了竞争中的无奈：“网易每年都斥巨资购买版权，但因为互联网平台的资源封锁式竞争，发生过数次网易云音乐无法正常购买版权。”

云音乐称：“这个过程中，用户和艺人都是完全的受害者，既影响了优秀的音乐作品在多个平台得到广泛传播，也影响了用户自由选择收听平台的权利，对此我们非常难过。”

云村不复旧模样

版权困斗之中，网易云音乐走上了一条多元化的发展之路。

云音乐副总裁丁博曾在接受采访时表示，“我们不是每一个战略都是为了解决版权问题存在的，我们有很多战略让音乐平台发展得更好，让音乐有更多的可能性，让中国音乐产业真正形成良性循环。”

2017年3月，网易云音乐新增“发短视频”功能，用户可在动态中发布短视频内容；9月，云音乐推出自制知识付费产品《采铜•书精读》，正式进军知识付费；今年3月，云音乐更新5.0.0版本，新增全新视频页，细化视频类别，内容更加丰富。

这些变化给予了云音乐更多可能，短视频的拓展还引发了对手跟进。然而这也让云音乐面对新的挑战。

愚人节事件之前，有微博大V网友于3月30日晚发布微博，指出网易云音乐二次元视频分区出现不当内容——“师生恋让13岁孩子当爸爸”、“小小女孩子的叫醒服务，萌出新高度”、“姐姐睡着了，弟弟这个举动”。

云音乐视频内容引争议

微博大V认为这样的内容触碰到了“儿童色情”的底线。博文引起上千转发评论。

有网友指出，截图动画作品内容本身并无问题，是上传者“标题党”歪曲内容引诱点击。但也有评论认为，云音乐“监管不到位”。但不管怎样，网易云音乐已经不是当初的模样。

成立于2013年的云音乐，一开始便走了条与众不同的路。凭借个性化推荐和社交属性的用心经营等，它一路超过多米音乐、百度音乐、虾米音乐等前辈。根据官方数据，其用户数在2017年11月已经达到4亿。当时距其创立还不过4年半。

同时，云音乐还培养出了一批“死忠粉”。他们热衷于听歌的时候到评论区翻看，也乐于写下自己对音乐的感受和故事。从他人的回应中，这些用户找到共鸣。而在相互的回应中，云音乐形成了“活跃、有人情味的社区氛围”。

“村民”们由此相互影响，有了更多输出。“云村”则进一步把这些输出的价值放大。

先是精选5000条优质乐评，组成“乐评专列”地铁；后是将18个级UGC歌单精选歌单，印上“音乐专机”；再之后，云音乐与农夫山泉合作，30条音乐评论被印到农夫山泉的瓶身上。这样的营销，云音乐的对手不曾有过。

乐评专列地铁（来源：网络）

只是，UGC在成为重要资源的同时，也带来一定负面效应。歌曲评论中编造的段子与故事，有些用户并不喜欢。在视频内容增多后，还可能遭遇前面所提的风险——有用户困惑，“怎么音乐播放器会这样”？或许他未觉察，云音乐早已不再是单纯的音乐软件。

2016年的一次采访中，网易云音乐CEO朱一闻曾说：“云音乐已经成为网易的门面和口碑最好的产品。”伴随产品的不断变化，这种良好口碑也在悄然改变。