摩拜，ofo：合并终成梦

蛰伏了一个冬天的共享单车，正迎来春暖花开，面朝大海的季节。

随着气温转暖，用户逐渐活跃起来，背后的资本在积极补充粮草弹药，冲锋陷阵的当事者厉兵秣马，跃跃欲试，做着冲出壕沟，进行贴身肉搏的准备。

打仗需要弹药，肉搏需要流血。无节制的车辆投放，无下限的补贴优惠，将共享单车的赢利模式和前景透支殆尽。

对于共享单车来说，在无序竞争环境下，只有三条路可走：要么合并，结束血拼现状；要么寻找和投奔新金主，继续烧钱模式；要么自生自闭，任凭倒闭。目前，这三条路都有积极践行者。一鸣单车、酷骑单车、小蓝单车等二三线品牌基本已经光荣地做了炮灰。

作为共享单车的两强，ofo和摩拜，是共享单车的主要交战方，伤亡也最大。曾经一度传言双方在以战促和。投资ofo的金沙江创投董事总经理朱啸虎就在2017年9月对两强公开喊话“合并才能赢利”，11月在接受媒体采访时称“两家合并才是最好的选择”。

两败俱伤的恶斗让创投金主心惊肉跳，希望借合并套现离场——他们无法承受那种天量注资。但事情并没有如他们所愿，而是正走向合并的反面。

2017年7月6日，ofo小黄车完成了由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投、滴滴出行和DST跟投的7亿美元融资，傍上了马云，站队了阿里阵营。有阿里撑腰，ofo怕谁？

这或许刺激了摩拜。最近传出摩拜作价37亿美元，卖给了新美大。新美大背后是腾讯。也就是说，摩拜傍上了马化腾，站队腾讯阵营。有腾讯撑腰，摩拜怕谁？

从互联网发展态势来看，越来越两极分化，一极是阿里系，一极是腾讯系。线上线下，都在默认和向两极靠拢。两极的战争，势将越来越激烈。所以，ofo和摩拜的站队，已经意味着共享单车两强的合并已经化为泡影，他们的角色只是互联网两极的马前卒，继续冲锋陷阵。所以，将来ofo和摩拜的战事不是偃旗息鼓，而是更加惨烈，更具规模，更为持久。

对于金沙江创投朱啸虎来说，有阿里和腾讯入局共享单车，正是求之不得的事情。两马有实力，战争越激烈，也就越没其他共享单车品牌什么事儿，集中度更加强化，已经是必然趋势。朱啸虎们既可以随时套现离场，又可以继续跟着“两马”，暂时高枕无忧地玩着心跳。

当然，事情发展到今天，ofo和摩拜之争，格局已经改变，由原来两家的战斗升级到全面战争。随着双方站队，已经形成“阿里饿了么ofo”对“腾讯美团摩拜”的新格局。

饿了么成为阿里解决当地生活的重要战略支撑，ofo对于弥补阿里配送短板的最后一公里有明显效果，ofo成为饿了么对抗美团的AK47。反之亦然，摩拜成了美团对抗饿了么的肩杠式火箭炮。当然，无论是饿了么ofo，还是美团摩拜，都是服务于阿里和腾讯两大巨头的全面战争的需要。

阿里和腾讯，是目前中国最大的两个互联网企业，傍上他们，就意味着有了“用之不完，取之不竭”的资本来源；傍上他们，也意味着战争不是结束，而是升级。摩拜和ofo之争，在以后肯定会“暴风雨来得更加猛烈”。

对共享单车来说，战争手段无非就是两点，一是单车投放，二是补贴优惠。都是烧钱的游戏。值得注意的是，企业竞争归竞争，也不能忘了起码的企业责任。由于乱投乱放，占用行人车和机动车通道、故障残破车辆回收维护不及时，共享单车已经过犹不及，致使不少城市难堪重负，市民怨声四起，北上广深等一线城市陆续暂停了新车投放。如何规避这些问题，让共享单车行业进入利民通道，值得当事者思考和警惕。