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任正非：未来五年华为销售收入或达1500—2000亿美元

2018-4-5 14:13:53来源：新浪科技作者：王尔德责编：仲平评论：

4月4日下午，深圳市政府与华为技术有限公司签署“扎根深圳，展望未来”的合作协议。

深圳市委书记王伟中、市长陈如桂，华为公司总裁任正非、董事长梁华等人出席了签约仪式。

任正非表示，过去30多年，华为的成长得益于中国改革开放，得益于深圳领先的营商环境。未来华为将继续扎根深圳，推进深圳总部转型升级，通过华为的国际化发展，向世界讲好深圳企业创新创业故事，进一步扩大深圳的国际影响力。

王伟中则充分肯定华为公司为深圳经济社会发展作出的重要贡献。

根据双方签署的协议，深圳市政府将持续深化营商环境改革，积极为华为公司经营发展提供优质的保障和服务；市政府还将提高华为坂田基地的周边建设规划标准，更好体现深圳国际化和现代化水平。华为将继续加大在深圳的投资力度，将新技术、新业务在深圳实现产业化，同时继续强化坂田基地的总部功能，通过改造升级建设国际化总部，积极推动新型智慧城市建设，与行业合作伙伴共同打造开放型智慧城市生态圈，积极协助深圳推进平安城市建设、云计算、政务云和大数据战略等实施。

2017年华为全球销售收入达到6036亿元人民币，同比增长15.7%。根据华为任正非4日在签约仪式上透露的数字，未来5年华为的销售收入有可能达到1500亿—2000亿美元。

作为一家国际企业，华为的布局遍布全球，这也在过去两年引发了“华为是否会离开深圳”的猜想。

去年4月，在王伟中一行与华为的座谈会上，任正非曾正面表态，华为的总部永远不会离开深圳。

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关键词：华为任正非

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