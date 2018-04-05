环球黑卡，今年的智商税从199元变成19万元

还记得去年爱范儿斥巨资199元办的那张上秒运通百夫长、下秒银行白金卡的郭敬明同款环球黑卡吗？

原以为可以美滋滋地享受一把“少数人的特权”，结果发现自己成了“少数的韭菜”，怒写一文揭发该公司的各种套路后，给我司解锁了原本就不缺少的律师函一枚。

今年我们发现，这智商税不止199元了。

一年过去了，这家公司不仅活得好好的，而且越来越神通广大，甚至推出了英国首相午宴的高端奢华服务！爱范儿震惊了，作为曾经的199尊贵黑卡会员，心里恍恍惚惚有马上要走上人生巅峰的优越感！今天我们就带大家暗中观察一波，看看环球黑卡这一年来又开发出了哪些收取“智商税”的新套路。

住：从快捷到五星

在去年首次亮相爱范儿的时候，环球黑卡给出的住宿特权是这样的：

一年后，可能环球黑卡也发现7天、汉庭和如家与“少数人”身价不符，因此服务上做了一些改动，于是成了这样：

可以说是脱胎换骨，消费升级了。

出现在官方微信文章中的酒店，变成了瑞吉、四季，就连JW万豪、W酒店在黑卡的归类中，都只能算是“豪华五星”和“二等精品五星档”。那么这个“二等精品五星档”，到底是二等还是五星呢？

当尊贵的你，手持环球黑卡入住“二等精品五星档”的W酒店时，你大可“穿过在前台等待的长队，直达套房”，在最高楼层的行政房里，享受百米天际视野的“少数人优待”。

然而，当我们仔细推敲了文章中的字句，注意到了“套房”、“行政房”等字样。

咦，莫非意思是，只有预定高级房型，才能享受这些待遇吗？

那我们只能表示，看透了。

要知道，无论是免排队或是高楼层，都属于这些高端房型本身含有的权益。就好比酒店的行政楼层永远不会在 3、4楼一样。

如果你所预定的是基本房型，那么，在前台出示这张尊贵的环球黑卡并问道：“我可以不用排队直接check in吧？”时，服务的小姐姐可能会对你露出一个礼貌又不失尴尬的微笑。

至于优先入住嘛，虽然大多数酒店规定的入住时间是在中午12点后，但是呢，多少常旅客实测表示，即便没有环球黑卡，只要房间收拾出来了，酒店一般会予以通融提前1-2小时入住。

当然，比起爱范儿“期待已久”的参加英国首相的午宴，这些“黑卡持卡人专享”的酒店权益包装只能算是初级操作了。

旅游：花十几万和英国首相吃顿饭

先摘录官方的宣传供大家欣赏：

英国首相午宴是英国保守党政府每年安排的一次各界精英人士与英国首相在伦敦午餐宴会。这是一个上流社会人员汇聚相识交流的盛会，对于精英阶层和企业是一个极好的高端社交场合和公关曝光的机会。 从2016年开始，该项盛会也对中国公众开放，环球黑卡也因此连续两年争取到推荐参会人员的资格。

听起来相当了不起，持有黑卡的爱范儿也超期待的！那么怎样才能参加呢？

很简单，只要两步就能做到了。第一步，报名；第二步，交钱。

抱歉，有钱真的是可以为所欲为的。但多少钱呢？这个价格可就真的是“尊贵”了——19万人民币起。

19万你还只能坐在“首相周边稍远的席位”，靠近首相的位置，价格是55.8万。

当然，花了这个钱，你得到的不只是与首相在同一个场地内呼吸同一片空气的资格，还有一趟为期8天的英国观光游，行程是这样的：

Day1·6月19日：机场接机，入住酒店；

Day2·6月20日：碎片大厦参观&午餐；轩尼诗英国总部+香槟王品酒会；牛津剑桥俱乐部参观，在俱乐部享用晚餐；

Day3·6月21日：人头马路易十三英国总部参观+路易十三品酒会；

Day4·6月22日：英国皇家赛马会；

Day5·6月23日：VIP尊贵票贵宾送机；黄金贵宾和白金贵宾继续行程：第八世卡诺凡伯爵与唐顿庄园；

Day6·6月24日：参观剑桥科技园；剑桥大学最著名的三所学院；剑桥大学正式晚宴；

Day7·6月25日：黄金贵宾送机。白金贵宾继续行程：英国投资促进署；英国国会；

Day8·6月26日：结束愉快行程，送机。

豪车接送，满目的尊贵、黄金白金、总部、皇家，各种品酒会、庄园、国会，行程之高端堪比政府高官出国访问，问题出在哪儿？

碎片大厦：凭伦敦的通票（London Pass）可免费进入，单独购买门票也就是30多英镑（约合人民币260元）的事。

（图片来自：City AM）

轩尼诗英国总部、人头马路易十三英国总部：进过旅游团的套路，你会看透所有加了“品酒会”高雅名目的景点，一旦踏入，面对的就是导购的热情拥抱。再说了，轩尼诗、路易十三都是法国的品牌，跑英国去参观又是几个意思？

剑桥科技园、剑桥大学：划重点，参观免费。

把这几项稍微理一下，

说白了，这就是一趟价格高昂的出境购物跟团游，不仅景点鸡肋、有购物安排，团费还贵得惊人，相比之下国内的各种低价购物团突然显得很良心了。

（右为环球黑卡合作方的负责人）

不管怎么说，和首相吃了顿饭也值回票价了吧？

然而，现实可能还是让各位看客失望了。不好意思，这就是一个政商界友好交流的活动，通过一些活动策划公司（比如环球黑卡宣传中提到的一家叫“峰一国际”的公司）交钱买票即可入场，注意文案中用的是“有机会与首相近距离接触”，所谓有机会，听上去似乎在晚宴前还要上微博转个锦鲤，跪求引起首相注意。

既然与首相对视的机会需要转锦鲤，那么英国皇家赛马会所谓的“皇室包厢最好的位置”，可能就需要脱非入欧了。这趟行程中大部分的旅费，恐怕都是花在了这两个项目上。如果你手持环球黑卡，又愿意一掷千金买个开心就好，那请不要犹豫地试试？别忘了给爱范儿寄一张与梅姨的合照，谢谢。

反过来想想，有能力花得起19万去英国玩一趟的人，不需要借助环球黑卡，大概也有能力进入这些场合。想必环球黑卡推出这项“特权”，有没有用户报名且不说，大概就是想告诉用户“看吧，我们就是这么优秀”。

然而，同为环球黑卡持卡人，别人已经在赛马会了，爱范儿连19万也拿不出来，不免感到一点自卑与心酸。

飞：直升机、专机任选

不过，在环球黑卡的各种特权中，首相午宴还不是最烧钱的，有一项被反复提及的服务：直升机全球营救。

看多了霸道总裁的套路，首先要承认，小说来自生活，这种服务确实是存在的，前提是，你要准备好足够的资金。环球黑卡在宣传中花了大量篇幅描述“飞机为你改道”、“为一人倾全球之力”等一系列偶像剧拍摄现场，却在最后用括号注明了：需另支付救援费用。

在好奇心的驱使下，我们从客服，哦不对，管家处要来了参考价目，如下：

还是那句话，出得起这个价格的人，难道没有环球黑卡，就叫不动直升机？你也太小看我龙傲天了吧？！

直升机坐不起，专机大概还能努力一下。没错，环球黑卡还能为你包下一架私人，准确来说是为一群人，嗯，这是一个拼团项目，少于13人就飞不了。

比起直升机，包机的价格就要可爱多了：

西安到成都，直飞只要一个小时，动车也只有四小时不到，花3000多块钱坐一趟所谓的专机意义何在？乘客刚刚坐下，优雅地系好安全带，戴上墨镜，还没等空姐上香槟，什么？飞机就开始降落了？

附带15公里的接送机服务，别的城市不说，上海15公里的接送距离，那估计只能住在机场附近的山顶别墅了。

在此再吐槽一下不走心的定价，如此尊贵的服务，怎么也得定个7888、7999的数字，搞个7420 ，也未免太精打细算了。我们尊贵的环球黑卡持卡人，难道是差那几百块的人吗？当然对于环球黑卡持卡人中的贫民来说， 7000多的路费，换作市面上的其它包机服务，都可以从北京飞上海还有剩了（15人团购10万即可）。

华而不实的权益还有很多，很多……

当然，环球黑卡提供的“特权”也不全是如此浮夸的，还是有一些接地气、实用（并不）的权益的。

迪士尼乐园优先排队

专业导游规划行程——带游客走最快的路线把六大热门项目刷完；

提供FP快速通行证——导游同伴替游客先排队拿到，领取免费FP，缩短排队时间。

至于价格，以最贵的“金牌畅玩套路”为例，提供7大热门项目FP，周末票为1500元，平日票1400元。

姑且不论旅行社，或者说黄牛这种做法是否合规，但同样的产品，为什么不求助万能的淘宝呢？

还有所谓的“环球黑卡专享”门票价，同样的价格在淘宝上一抓一大把，不属于“少数人”的普通人也能买到。

抗癌基因检测

据说是乔布斯盖章认证过的科学手段，不要999，不要299，只要199哦。

吹得神乎其神，且不说黑卡宣称的“市场2080元”水分有多大，抗癌基因检测有没有必要都是一个问题。这种时候只需要甩出丁香医生的文章就好了。

玫瑰庄园主

支付199到1999元不等的价格，获得园主证一张，另根据价格不同，分别享有不同数量的玫瑰制品，最贵的套餐包括10平米土地3年的使用权并多得一张大理酒店的……8折券。

免费国际驾照

总算有一样不花钱的权益了，这个叫“驾照全球通”的证件，其实就是驾照翻译件。

没有黑卡的你也无需羡慕，打开滴滴，在“自驾租车”栏目里，选择“海外租”——“驾照翻译”，就能一键生成翻译件。

特权，有钱才有权看到这里，机智如你想必也发现了，环球黑卡几乎所有的“特权”，就是把你掏钱就能买到的服务，包装成只有他们能做到的事，还让你觉得占了便宜，营销手段之高明、对人心洞察之敏锐，不能不让人佩服。

对于吃瓜群众来说，只能感慨一句，天黑路滑，人心复杂。

另外，要说如今服务行业追风口哪家强，环球黑卡必定是课代表了。

共享经济火了，推出大牌租借，共享奢侈品，用很少的钱过上上流社会生活；知识付费火了，马上推出好几门在线课程，告诉心怀梦想的贫下中农如何才能实现财务自由，走上人生巅峰。紧跟潮流，生怕自家用户落后于时代，环球黑卡，为少数人操碎了心。

正是这种坚持服务（忽悠）用户二十年不动摇的决心，让环球黑卡在今年荣获了“315消费者合法权益保护‧优秀企业奖”，还跟招商银行高端信用卡和中信银行私人银行一起获得了胡润百富榜的管家服务奖。请问阁下，有没有想过一同上台领奖的招行和中信代表的感受呢？

今年就写到这里吧，我司正在接收第二封律师函的边缘试探。