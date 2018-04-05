360浏览器被指首页推荐夫妻交友，不良链接内含淫秽图片

IT之家4月5日消息 国内媒体法制晚报今天发了一则报道，表示在国内360浏览器中，存在推荐“夫妻家庭交友”信息的内容，其中不良链接内含大量淫秽图片信息。记者事后向360方面进行了举报，目前官方回应称已经处理。



具体，根据法制晚报方面的报道，日前有用户向其反馈360浏览器中存在推荐“夫妻家庭交友”不良信息的情况，随后记者对此事进行了验证，并全程录屏作为证据。在法制晚报公布的视频中，我们可以发现，在360浏览器页面中部的“推荐”栏中，出现了“夫妻家庭交友”、“欢妻吧交友”等字样的信息入口，以“夫妻家庭交友”为例，点进去后进入的是360搜索，搜索结果展示的是各类和“夫妻家庭交友”有关的网站信息，这些网站包含大量淫秽图片，可以看出，“夫妻交友”本质上就是提供进行淫乱的信息。

根据法制晚报方面的报道，在对上述情况进行取证后，记者以普通网名的身份通过邮件向360客服邮箱反映了情况，并收到称“已经处理”的回复邮件，至于这些信息是如何上推荐栏的，以及是如何处理的，截至发稿并没有得到回应。同时记者还联系到了360技术客服，并进行了相关举报。而IT之家小编发现，目前在360浏览器的推荐栏目中，上述信息的推荐入口已经消失。