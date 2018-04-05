谷歌数千员工签署联名信，抗议公司参与五角大楼项目

北京时间4月5日早间消息，包括多名高级工程师在内的数千名谷歌公司员工在一封联名信上签字，抗议公司参与美国国防部使用人工智能技术检测视频中物体的Project Maven项目，该项目可能会用于军事用途。

这封签有超过3100名员工的抗议信反映出硅谷和联邦政府之间的文化冲突，这个冲突可能会随着人工智能越来越多地被应用于军事用途上而激化。

该封写给谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）的抗议信中写道：“我们认为谷歌不应该参与战争相关的项目。”签署此抗议信的员工要求谷歌撤出与美国国防部合作的Project Maven项目，还要求公司宣布一条“永不开发战争相关技术”的条款。此次谷歌与美国防部合作的项目旨在利用人工智能技术辅助检测视频中物体。

这种理想主义立场出自一家以“不作恶”（Don't be evil）作为企业格言的公司员工之口也不足为奇，虽然并不是所有谷歌员工都签署了这封抗议信。而这与美国国防部的立场明显不符，美国国防部长吉姆·马蒂（Jim Mattis）经常强调其一个主要目标是增强美国军队的“杀伤力”。

在最近一次全公司级别的会议上，有人对谷歌参与国防部的Project Maven项目提出了质疑。当时，谷歌云基础设施业务主管黛安娜·格林（Diane Green）曾为此项目辩护，并安抚了对此事表示关心的员工。

一名谷歌公司发言人表示所有在抗议信上签字的员工名字都被记录下来了，公司会在合适的时候对该项目的情况作出解释。

谷歌在会后表示，其在Project Maven项目中做的工作是“非侵犯性”的。然而美国国防部的反暴乱和反恐行动中通常会有视频分析任务，并且据国防部公开资料显示，该Project Maven项目明确支持上述行动。美国国防部和谷歌公司都曾表示该公司的产品不会用来开发一个无需人类操作的自动化武器系统，将人工智能技术用于该类系统受到很多争议。

本周二，谷歌在一份声明中表示：“任何将机器学习技术用于军事用途的做法都会很自然地引起人们的担忧，我们鼓励公司员工都参与到这个重要话题的讨论中来。”该声明还指出谷歌参与Project Maven项目是“出于非侵犯性意图”，该发言人拒绝透露谷歌在该项目中的具体工作内容。

谷歌强调说，国防部正使用“对所有谷歌云用户都开放的开源的物体识别软件”，并且是基于未标记数据的。谷歌表示：“该技术用来标记视频中的物体以供后续相关人员参考，旨在将相关工作人员从视频分析等高度繁重的工作中解脱出来。”

一些谷歌高管与美国国防部有着密切的联系，谷歌前总裁、现任谷歌母公司Alphabet执行委员会成员埃里克·施密特（Eric Schmidt）就任职于国防部下属咨询部门国防创新委员会（Defense Innovation Board），谷歌副总裁米罗·麦丁（Milo Medin）也在其中。

在去年11月份的一次采访中，施密特承认说：“科技社区中有一种普遍存在的忧虑，那就是担心军方会利用技术不正当地杀人。”他表示自己在国防部任职的一部分原因是“为了促进国防部与科技企业间的交流”，并称军方将“使用这些技术来保护国家安全”。

该封写给谷歌首席执行官的抗议信已经在公司内部的通信系统中流传了数周，信中指出谷歌主动参与军事项目的做法可能会疏远消费者和潜在的新员工。

抗议信中写道：“该计划将对谷歌的品牌形象和竞争人才的能力造成不可弥补的损害。随着公众对战争化人工智能的担忧不断增加，谷歌很难再保持公众对其的信任。虽然包括微软、亚马逊在内的多家科技公司也参与到了此项目中，这丝毫不会降低谷歌失去公众信任的风险。谷歌独特的历史、'不作恶'的企业格言、和直接向数十亿用户提供服务等特点使它与其他公司区别开来。”

前美国国防部官员保罗·斯查瑞（Paul Scharre）表示，由于谷歌的历史和军队对于人工智能技术日益增长的需求之间的矛盾，谷歌公司内部的分歧是不可避免的。