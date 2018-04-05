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上海加大非法网约车整治力度：美团打车若未按期整改或将吊证

2018-4-5 17:17:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月5日消息 美团打车3月21日登陆上海首日，其就因数据未接入监管平台被约谈。4月3日，上海严查网约车辆非法客运行为，滴滴和美团各被罚10万元。

现据解放日报报道，针对近阶段本市“美团”“滴滴”等网约车平台竞争乱象已严重扰乱出租汽车市场营运秩序，4月5日上午上海市交通委执法总队召开紧急工作部署会议，要求全市交通执法部门从即日起全力加强对非法的网约车查处力度。同时，也将同步加大对网约平台的处罚。下午，继首张10万元顶格罚单后，市交通执法总队对“美团打车”平台开出了首张“责令改正通知书”，并正在研究对已获得许可的网约车平台吊销其经营许可证的程序。

上海市交通委执法总队要求“美团打车”收到通知书后7天内完成3项整改措施，禁止平台企业纵容非法客运行为，恢复行业正常营运秩序：

一是立即停止向不具备营运资格的驾驶员或者车辆发布召车信息，并清理所有平台内注册的不合规车辆和驾驶员。

二是将所有驾驶员、车辆注册信息及营运数据如实上传至行业监管平台，实时接收接管。

三是停止目前以补贴为名的不正当低价竞争行为。

上海市交通委执法总队表示，对“美团打车”平台的吊证程序正在研究。“美团打车”平台未在期限内整改的，执法部门将依法吊销“美团打车”网约车平台经营许可证，净化营运市场环境。

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关键词：美团打车美团网约车

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