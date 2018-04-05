任正非否认华为是自己说了算，称公司大企业病很严重

4月5日消息，昨天下午，深圳市政府与华为签署“扎根深圳，展望未来”的合作协议任正非在签约仪式完成后接受南都等媒体采访时直言：华为现在的大企业病很严重。

“我认为我们现在大企业病应该是很严重的，人力资源管理纲要2.0的目的，其实就是批判我们自己，如何能精简组织，提高效率。高研班在研讨时，都是公司高层领导作为引导员。有高层领导批判我们自己，说曾经对人的管理都是科学管理，现在怎么变成数学管理？这就是僵化教条了，机构太庞大，太沉重了.......这样董事会成员带头炮轰华为，促进全公司警醒。”任正非表示。

他认为华为要解决这些问题不是一朝一夕能够完成的，先炮轰，然后一点点小改革。

在采访交流当中，对于外界近期热议的华为董事会人事调整，他特别阐述设置轮值董事长的制度考量，并直言“华为从来不是任正非一个人说了算”。

在这次换届中，被外界称之为华为“女皇”的孙亚芳卸任华为董事长并退出了董事会，由梁华接任;孟晚舟接替父亲华为公司创始人任正非出任副董事长，并继续担任华为公司CFO。

华为独创的集体领导制度轮值CEO制度，在这届董事会后终止，改用了轮值董事长来管理公司，这三个人分别是副董事长郭平，徐直军，胡厚昆。在6个月的当值期间，轮值董事长未来5年是公司最高领袖，领导公司董事会和常务董事会。

表面上看来，换届之后华为还是继续延续了集体管理模式。但业内有分析认为，任正非依旧是华为公司的实际领导者。在5年轮值董事长制结束后，华为的管理层将步入老年，此次换届更多是释放出了任正非培养其女孟晚舟接班的信号。

对此，任正非表示：“这十几年来，华为是集体管理决策机制，所有的决策都不是我做的我只是有发言权，跟大家讲讲我的想法，其实他们有时候也不听，我的很多想法也没有被实施。所以，我就多讲几次，过几年可能他们就听了呢？”

他坦言自己其实并不像外界所看到的那么低调，“我不低调，其实我每天都在内部讲话，讲话几乎天天发总裁办邮件。”

据他介绍，三位轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，处理日常工作拥有最高权力，但受常务董事会的集体辅佐与制约，并且所有文件需要经过董事会全委会表决通过;董事长是管规则的，主持持股员工代表会对治理相关规则及重大问题表决的权力，最高领袖群的权力受规则的约束;并受监事会对董事会行为的监督，监督最高领袖最高权力是放在集体领导，规则遵循，行为约束的笼子里，以此形成循环。

任正非表示，三位轮值董事长循环轮值，主要是避免“一朝天子一朝臣”，避免优秀干部和优秀人才流失。

在上个月底，华为公布了2017年年业绩，其全球销售收入达到6036亿元人民币，同比增长15.7%。但在任正非看来，这份成绩单并不像外界所看来的那么好。“其实我们做得不好。去年我们公司有一个活动叫“烧不死的鸟是凤凰”，当时处理了大量高级干部，很多人都是降两级。我也是被处分对象之一，轮值CEO都被处分了。为什么？就是要以此来警戒我们公司管理要走向更加科学化。”任正非说。

根据他在当天签约仪式上所透露的数字，未来5年华为的销售收入有可能达到1500亿-2000亿美元。