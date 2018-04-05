冏科技：微软，真的，很缺打字员……？

每次刺客大大发招聘贴，雷打不动会吸引来一批有着卓越才干的能人异士，虽然未必“文能提笔安天下，武能策马定乾坤”，但定一定IT界的乾坤还是可以的，因为他们擅长：

Ai、Fw、Fl、Br、Ae、Pr、Id、Ps等软件的安装与卸载，精通CSS、JavaScript、PHP、ASP、C、C++、C#、Java、Ruby、Perl、Lisp、Python、Objective-C、ActionScript、Pascal等单词的拼写，熟悉Windows、Linux、OS X、Android、iOS、WP8等系统的开关机。

划重点，这段话最长的一句是：

精通CSS、JavaScript、PHP、ASP、C、C++、C#、Java、Ruby、Perl、Lisp、Python、Objective-C、ActionScript、Pascal等单词的拼写

良禽择木而栖。没错，像这样能够一口气在电脑上拼出那么多专业词汇、有着无与伦比的打字天赋的IT巨擘，必须择微软这样IT巨头而栖。

恰巧，微软目前很缺这样的经天纬地之才……

要不然，他们怎么会在不到一个月的时间里两次“诚聘打字员”呢？

犹记3月23日，微软招聘官方微博出现了一条震古烁今的博文：

总有那么一天，会出现那么一个人，不用动作，不表言语，只是单纯的靠近你，在你的世界，用学生手机兼职打字员让你明白，总有那么一天，那些错过的人为什么不适合

今天，@微软云计算 也出现了类似的微博，这是在告诉我们，他们……真的很缺打字员？

喝一口茶，唇齿间泛起淡淡的茶香，不禁又一次浅饮。听着音乐，心里泛起的是如同乐曲里的情愫，不经意间学生手机兼职打字员走远

同时，这条微博设置了无法评论。



或许，是之前招聘进去的哥们儿被安排到了云计算部门，但是发现整个微软没有一个打字速度能够和他相提并论的人，高处不胜寒，于是诚聘惺惺相惜的同类英雄吧……