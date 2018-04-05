马斯克社交媒体发图，特斯拉要开始卖酒了？

北京时间4月5日上午消息，亿万富翁企业家埃隆·马斯克在Instagram上发布了一张关于特斯拉牌龙舌兰酒的照片——“Teslaquila”。这瓶酒之前曾出现在他的“特斯拉破产了”的愚人节帖子中。

马斯克没有给Instagram上的这张照片附加评论，于是他的700多万粉丝纷纷表示好奇并各自为马斯克出主意。至于这瓶特斯拉牌龙舌兰酒到底是真的还是单纯是个吸引粉丝的诡计，公司未予以回应。但据猜测，马斯克可能又在加州佛蒙特的特斯拉工厂里过夜。躺在睡袋里的时候，马斯克发布了这张照片。

4月1日那天，马斯克在推特上发布了一个愚人节“假新闻”，说他的电动汽车制造公司行将破产，还附上了一张照片。照片里，马斯克昏倒在一辆特斯拉Model 3车边上，周围散落着Teslaquila的酒瓶子。当然，不少股东和管理者并不欣赏这种幽默。特斯拉一直难以实现新车型Model 3的内部目标产能。公司最近又召回了12.3万辆Model S小轿车。公司的股价在三月份暴跌22%，导致特斯拉的穆迪信用评级进一步下降。

不过在之后的推文中，一个粉丝留言说“让Teslaquila成真”时，马斯克借《绿野芳踪》里的台词回复说“如您所愿”。马斯克还表示龙舌兰很快将成为特斯拉的商品。

虽然关于Teslaquila的推文略显荒诞，但并不排除马斯克真的推出特斯拉牌龙舌兰酒的可能性。马斯克之前也在推特和Instagram上发布过看似不真实的产品，比如喷火枪，最后却真的可以买到。