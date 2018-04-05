寻找早年的苹果Apple Store旧址：乔布斯最常去的那间成了鞋店

对于苹果用户来说，除了享受着优质的硬件和软件服务，还享受着同样优质的售后以及线下活动，当然，也不能忘了每次抢购新iPhone时刷新纪录的队伍长度，而这些都发生在Apple Store的门内外。

2001年，最初的两间Apple Store 分别在弗吉尼亚州和加利福尼亚州开门营业，如今17年过去了，苹果已将在全球开售了502间零售店，另外还有一家专门售卖Apple Watch的门店。

美国本土则占了272间。在这17年间，有新店的开张，也有老店的搬迁。而大部分的Apple Store都在这17年间扩大了面积以接待更多的消费者，同时也在遵循苹果设计风格的同时尝试新的设计理念。

或许有人会好奇，那些关闭了的旧苹果店，现在成了谁的领主。国外媒体 9to5mac 就真的去追踪了那些关闭的苹果店旧址，想看看今天是个什么样子。

（被Bose店面取代的Apple Store）

据 9to5mac 统计，在美国本土，共有86间Apple Store搬迁或永久关闭。这一数字并不包括仅仅在原址扩大店面的Apple Store，而在这86间中，有2间永久性关闭，不再营业。

苹果通常会悄悄地建立新店铺，同时让现有的店铺保持开放，直到新店开幕的时候才会暂停旧门店的营业。

这也意味着，苹果并不是将旧门店中的陈列直接搬进新店，而是彻头彻尾的重新装潢和布置，这样也可以保证旧门店在“退役”前可以继续接待顾客。

而在旧门店最后一天的营业结束后，店员们通常会聚在一起，庆祝在这家Apple Store工作过的日子，也清楚即将搬迁，同时，也见证着这家门店的苹果Logo最后一次熄灭。

对于那些店员们来说，这或许充满了仪式感。

在这之后，苹果会以最快的速度清理旧门店，所有展品都会被摘下，而老店的玻璃窗和Logo则会在新店开张的第二天被遮住，同时，会有一个标识牌告知顾客，门店已经搬迁，并提供新门店的地址和路线。

你以为这就算完成搬迁工作了？并没有，那些旧门店中的柜台、桌椅，甚至是各种固定装置，都会被摧毁或者丢弃，永远不会被找到。

这么做的目的，则是为了禁止员工将这些门店的物品拿到eBay上售卖从而获利。

旧门店里的物件都不要了，那旧门店呢？当然也不要了，但这个不要，并不等于“随手一丢”。在苹果的眼里，每一家Apple Store的开设，都是要经过考察和分析的，这个地段人流大不大，空间不充裕，消费水平和生活节奏等等因素，都是开新店要考量的。

而旧门店，自然是随着时间的发展，不能适应顾客和市场的需求，需要改进和升级。9to5mac也表示，苹果只在充满活力和最为理想的区域开设门店，如果一个曾经有活力的区域如今已大不如前，那么这个地区的门店可能就要搬家了。

9to5mac追踪了86家Apple Store旧址，想看看它的前世今生，以下是部分门店：

这家曾经位于硅谷中心地段的Apple Store，看起来很不显眼，但却是乔布斯生前最常去的一家，2010年iPad上市时，乔布斯也曾来到这家门店，如今，它已经成为了一家鞋垫，并在2012年完成了搬迁。

这家在2010年开门营业的Apple Store，在2016年进行了盘前，现在被维多利亚的秘密占领了。

这家店可能是被保存的相对“完整”的一家“Apple Store”，因为后来的店铺保留了大量的Apple Store的设计，甚至连地板和部分墙面都没有更换和粉刷。

是的，这是一家特斯拉的展厅，曾经是一家在2010年开店的Apple Store，而后在2011年搬迁。有意思的是，这家特斯拉展厅，是特斯拉历史上第一家门店，当然，它以不会是最后一个。

还有很多很多的Apple Store旧门店，有着有趣的故事，如果感兴趣，这里有所有86间Apple Store旧门店的前世今生，感兴趣的可以去看一看。

话说回来，Apple Store或许是苹果生态圈中相当重要的一个“产品”，它最基础的功能，除了售卖意外，还让用户可以零距离的接触和体验他们可能会购买的商品，而它通透的店面设计也决定了那种谁都能走进来，谁都有可能找到适合自己的苹果产品的特性。

更重要的是，苹果通过它向人们传播着自己的价值观，也让人们看到一个公司的缩影。