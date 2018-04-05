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成见太深：特朗普一周内第五次炮轰亚马逊

2018-4-5 22:26:51来源：新浪科技作者：李明责编：汐元评论：

北京时间4月5日晚间消息，美国总统特朗普(Donald Trump)今日再次在Twitter上炮轰亚马逊，这已经是他在一周的时间内第五次抨击亚马逊。

这一次，特朗普针对的是亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)旗下的《华盛顿邮报》。特朗普在Twitter上称：“虚假新闻《华盛顿邮报》，亚马逊的‘首席说客’，又有了一个虚假标题。”特朗普的此番言论针对的是《华盛顿邮报》今日稍早些时候发表的一篇有关中美贸易摩擦的文章。

上周四，特朗普在Twitter上称：“早在大选之前，我就曾表示过对亚马逊的担忧。与其他公司不同，亚马逊仅向各州和地方政府交纳很少的税金，甚至根本不交税。而且，亚马逊还把我们的邮政系统作为其快递员，这给美国带来了巨大损失，并导致大量的零售商破产。”

上周六，特朗普再次在Twitter上称：“有报道称，美国邮政局配送亚马逊的包裹平均每单亏损1.50美元，总额高达数十亿美元。美国邮政局的这种机制必须停止，亚马逊现在必须支付应该支付的费用和税金。”

本周一，特朗普又通过Twitter炮轰亚马逊，称美国邮局因为替亚马逊配送包裹而“赔钱”。他说：“只有傻瓜或更笨的人才会说，正在亏损的邮局会因为亚马逊的业务而赚钱。他们赔钱了，这种局面将会发生改变。而且，认真纳税，一分也不少缴的美国零售商正在倒闭，这是一个不公平的竞争环境。”

周二，特朗普又称，亚马逊的业务正在导致纳税人蒙受“数十亿美元”的损失，原因是该公司通过美国邮政总局投递包裹，而美国邮政总局收取的费用是有国家补贴的。特朗普在Twitter上称：“亚马逊让美国邮政总局充当他们的快递员，导致后者蒙受重大损失。亚马逊应该支付这些费用，不能让美国纳税人来承担。”

其实，特朗普对亚马逊的“成见”由来已久。早在2016年2月，当时特朗普还在竞选美国总统，他就曾表示：“若我在美国大选中胜出，亚马逊就有麻烦了。”同年5月，特朗普又指责亚马逊存在“严重的反垄断问题”。

去年6月，特朗普在Twitter上指责亚马逊没有缴纳互联网税。8月，特朗普再次表示：“亚马逊对纳税的零售商造成巨大伤害。整个美国的乡镇、城市和各州都在受到伤害，许多就业机会正在流失。”

就在特朗普进行连续五次攻击亚马逊的前一天，即3月28日，有国外媒体援引五位知情人士的消息称，特朗普的富豪朋友们告诉他，亚马逊正在破坏他们的业务，正在扼杀传统的大型购物商场和实体零售店，而特朗普对此也持相同观点。为此，特朗普已经在考虑改变亚马逊的税收待遇，以及是否可以通过反垄断法来惩治亚马逊。

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关键词：亚马逊特朗普

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