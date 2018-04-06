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苹果高通诉讼升级，库克将于6月27日出庭作证

2018-4-6 10:11:28来源：网易科技作者：晗冰责编：仲平评论：

据国外媒体报道，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）将于6月27日就苹果高通法律诉讼案出庭作证。

据悉，此前高通指控苹果向监管机构提供虚假信息，致使多个国家爱对其进行反垄断调查。苹果公司首席执行官库克将出庭为苹果作证。

今年1月份，美国联邦贸易委员指控高通公司违反FTC法案，为确保公司在智能手机LTE芯片市场的主导地位，在市场竞争中使用了反竞争策略并滥用其专利组合权。6月份，法官裁定高通公司将面临反垄断诉讼。

高通此前要求苹果为在iOS设备使用的LTE芯片支付费用，因此被欧洲反垄断监管机构罚款12亿美元。而在韩国，监管机构也对高通进行了反垄断调查，高通被罚款1.03万亿韩元，约合9.02亿美元。

自从2017年苹果公司指控高通对“与其无关的技术”收取不公平的专利费，并要求高通公司支付10亿美元的巨额诉讼后，高通和苹果就陷入了不断升级的司法诉讼中。

在诉讼过程中中，苹果以及苹果设备供应商已经停止向高通支付专利授权费用，苹果一直认为，高通公司以iPhone全部价值衡量收取专利费用过高。但高通公司表示，其技术是“每部iPhone的核心”。

在苹果诉讼之后，高通提起反诉，指控苹果违反许可协议，做出虚假陈述，并鼓动当地监管机构对高通进行监管攻击。

高通公司此后一直在寻求在美国出台针对某些型号iPhone的销售禁令，并试图禁止向中国销售iPhone，苹果则通过进一步的专利侵权诉讼进行报复。

鉴于两家公司之间存在的法律纠纷不断升级，有传言称苹果正考虑从其未来设备中淘汰高通芯片，转而采用英特尔和联发科芯片。

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关键词：苹果高通

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