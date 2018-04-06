腾讯视频、优酷、爱奇艺终于合作了一把。



如果说，还有什么能让腾讯视频、优酷、爱奇艺三家视频平台共同联合起来，那大概就是这次整治“天价片酬”现象了。

4月4日，三家视频平台同时在微博上置顶发布了《关于规范影视秩序及净化行业风气的倡议》，这也是继国家广电总局颁布“明星限薪令”后，视频平台首次联合公开表达对明星天价片酬的反对以及整改的决心。

从近几年开始，不论从政策方面、市场层面以及观众角度，大家已经普遍对明星的“唯身价论”、“唯地位论”等现象感到不满，明星不敬业不称职却拿高价片酬的现象也引发了整个社会的激烈讨论和厌恶。

而此次三家视频平台共同向全行业发出呼吁，从抑制不合理片酬现象、规范剧组工作流程、建立劣迹演员名单库这三个方面进行改进，试图以此来维护影视生态秩序，推动影视产业的良性健康发展。毋庸置疑的是，倡议的出发点是好的，但能否取得预期效果依然是个问题。

而为什么优爱腾三家选择在这个时间点上发布倡议，背后又透露出什么讯息？这份倡议书为什么难以执行，明星市场乱象到底是如何产生的？影视行业究竟应该用什么样的方法途径去整治呢？

平台推动明星片酬上涨，如今反受其害

众所周知，流量明星有着极高知名度和粉丝号召力，正是这种特性被各种影视剧片方看好，因为无论剧集的口碑怎么样，只要有大明星出演，关注度似乎都不会太低。

于是很多投资人和制作人把大牌明星当作影视剧成功的重要砝码，而轻视导演、编剧、后期、服装等环节，如此长期以往，明星就被抬到了越来越高的位置，随着而来的就是水涨船高的片酬。

这样的结果就是影视剧版权费用的暴涨，在10年时间内涨了几千倍。比如2007年播出的《金婚》、2006年播出的《士兵突击》，据说都是每集3000元，而80集的《武林外传》网络售价总计才10万。

而到了2017年，尚未播出的《如懿传》网络版权售价高达8.1亿，单集售价为900万，这是几年前完全不敢想象的数字。

如此高昂的费用都落到了视频平台上，又因为近几年中国视频网站呈现出明显寡头局面，爱奇艺、优酷、腾讯视频在争夺用户方面更为激烈，三方都想用流量明星参演的影视剧独家播放来吸引付费会员从而增加收入，保持高涨的日活跃用户，增强用户在平台的使用黏性。

于是对三个视频平台来说，再高的版权费也要“咬牙”拿下独播权，而且三家竞争的态势也让影视剧版权方拥有更多的议价权，对此视频平台在“推动”高价的同时也备受其害。

我们可以看到，三家视频网站运营多年，到目前仍然没有盈利，视频网站每年在内容上的投入上百亿，收入根本难以覆盖成本。

爱奇艺CEO龚宇也表示，“视频网站需要持续的内容投入，不追求短期的回报和利润，而这更符合股东的利益。”这也就是说短期之内，爱奇艺仍然不会盈利。这种情况同样也发生在腾讯视频和优酷，在线视频能何时从亏损走向盈利，目前还不得而知。

所以在面对如此大的营收压力下，三家视频网站在响应广电总局的号召下颁布“倡议”似乎也是理所当然的事情，也算是全行业亏损背景下的一种联合自救。

是口号还是警示？

但从网友的评论来看，似乎对这份倡议书更多持怀疑态度，并不是不支持其内容内容，而是不相信其执行效果。可以很明显的看到，这份倡议书说的更多的是一些共识，然而在如何施行方面却是非常含糊的。

比如在三条具体措施中，第一条“将演员的片酬比例控制在合理的成本范围内”，这个比例究竟是多少？如何划定合理的范围？这些重要的信息并没有指出。第二条“规范剧组工作流程，杜绝演员出工不出力的现象”，那么剧组的工作应该是怎样？如果演员不称职应该如何处理？这些必要的交待也没有。

接着看第三条“建立劣迹演员名单库”，比起上两条之前稍微有点可行性了，但是立马有网友提出质疑，“以后演员耍大牌、不配合、无故迟到早退都要上黑名单了。不过，也只针对得了二三线的演员吧，流量大咖你八抬大轿请得到就不错了，哪敢给人上黑名单。”对于“稀有”的流量明星来说，平台是不太可能直接“得罪”的，所以这条倡议的操作也难保公平公正。

整体来看，这场倡议极有可能只是“画饼”，于实际并无什么影响。除非在这场倡议之后，三家视频平台能够真正拿出一些实际措施或者具体标准，否则“天价片酬”的现象并不会因这一纸文字有任何的转变。

参照广电总局出台的抑制片酬的政策，“全部演员的总片酬不超过制作总成本的40%，其中，主要演员不超过总片酬的70%，其他演员不低于总片酬的30%。”在如此明确的数字比例下，明星片酬现象仍然没有得到有效控制，所以三家视频网站以模糊不清的话语想要改善明星片酬更是难上加难。

流量明星片酬高是有道理的

不可否认的是，流量明星在一部剧中确实起到了很大的作用，在项目前期以名气为担保拉投资，在宣传期作为重要“引擎”，在版权出售时作为有力的筹码，甚至更加受到品牌金主的青睐，所以可以说，影视剧若没有明星的加盟是很难成功的。

这种情况在热门网综里表现得更为明显，流量明星甚至成为了大型综艺的标配，甚至不同节目为了抢同一个明星而“争执”。比如在《这就是街舞》和《热血街舞团》中，王嘉尔“弃优选爱”，最后被优酷下架所有作品。另外，流量明星的缺乏导致一个明星要接连上不同节目，比如黄子韬和罗志祥不仅在优酷的《这就是街舞》当舞蹈队长，同时也在腾讯视频的《创造101》担任不同角色。

由供需决定价格的基本理论也可以知道，当流量明星被大量需要，并且还发挥着不小的作用时，片酬很难降下来，这也是市场的规律。那有没有解决的方法呢？

若是想要真正杜绝“天价片酬”，那就需要制作方花更多的心思去打磨影视剧或产品内容，让内容不再完全依靠明星来展现，只有这样才能促进影视行业的积极发展，从而让明星片酬回归到合理的范围。

然而三家视频平台不仅有营收和成本方面的压力，同样需要应对短视频等新渠道的崛起，精心打磨内容并不是一朝一夕的结果，所以会不会继续用流量明星维持用户增长，这依然是摆在他们面前的选择。

所以这张倡议最终恐怕也难以生效。