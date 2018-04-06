在Windows 3.1系统中，《扫雷》首次出现在电脑屏幕上

微软旗下Windows图形界面系统最早于1985年作为MS-DOS的扩展功能面世，受此局限在很长一段时间里始终与他们当时最大的竞争对手——苹果公司的类似图形界面在易用性等方面有明显差距，不过随着版本的不断迭代再加上市场环境的风云变幻，等到1992年4月6日Windows 3.1系统正式发售时，格局已经完全不一样了。

对于IT界的从业者来说，Windows 3.1作为3.0的后续版本，最大的进步显然体现在它对基本多媒体内容的支持、内置CD音频播放器以及采用了更利于出版行业的TrueType字体等等，而且这还是第一个包含简体中文版本的Windows系统，相信也是很多中国大陆的先锋人士接触的第一款Windows。

首次支持多媒体和CD播放

屏保画面和虚拟内存也是Windows 3.1的新功能

而在游戏玩家眼中，可能《扫雷（Windows Minesweeper）》的加入可能更具历史意义，一代消磨时间的神器正式取代之前的益智游戏黑白棋成为Windows系统的标配之一（虽说后来也有几个版本又将《黑白棋》请了回来），让该系统具备了工作工具之外的其他属性。

其实“扫雷”游戏的基本玩法和形态并非微软首创，最早在上个世纪60年代就已经是大型计算平台的人气游戏，后来随着硬件技术的发展被移植到多个品牌的家用PC机中，名字和基本规则也是五花八门。按照公认的历史沿革来讲，Jerimac Ratliff制作的《方块（Cube）》被看做是“扫雷”类游戏的鼻祖之一，后来在1980年代中期由Conway、Hong和Smith三位制作人为MS-DOS制作的《Relentless Logic》（简称Rlogic）成功继承《方块》的衣钵，玩家在游戏中扮演一位美国海军陆战队队员，需要穿越危险的雷区将情报送到指挥中心去。

原始版本Rlogic的画面

而Windows 3.1附带的《扫雷》可以说是该类解谜游戏在电脑上的终极形态，三种难度分别展示给玩家一个包含9×9、16×16和16×30个格子的地图，在其中随机分布着10颗、40颗和99颗地雷，玩家需要灵活运用左键单击翻格子、右键标记地雷和两个键同时按这三个基本操作，如果左键打开的格子没有地雷，那么被翻开的数字代表环绕它的3×3个格子区域里一共有多少颗地雷，根据这些信息依次判断出全地图的所有地雷就是玩家的任务，当然如果第一下就不幸点到地雷只能认倒霉重新来过。

Windows两大杀时间神器

其实《扫雷》的规则算不上太简单，甚至需要用到一些数学知识和丰富的经验才能玩得顺手，很多人经过无数次尝试可能也不会觉得这游戏多有乐趣（比如小编我……），但另一方面更多的人却沉迷于那种简单的推敲乐趣之中难以自拔，成为Windows 3.1带给用户的难以磨灭的回忆。