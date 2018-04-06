第三方小游戏悄然上线，微信小程序离“成事儿”还差几步？

清明节假期前，微信小游戏突然悄悄开放了发布，第三方的小游戏也终于和用户见了面。

这个清明节假期，注定不属于那些微信小游戏的创业者和开发者，4月4号晚上悄然间的「开闸」小游戏打扰了这些很多人的假期计划。

作为吸引力最大的小程序种类，小游戏从推出之后就承载了来自微信和创业者两端的不同期望。「推出18天积累3.1亿用户，单个游戏DAU过亿……」这些数据给了微信足够的信心去力推小游戏，同时也极大的刺激着第三方开发者的神经。所有人都在等，等微信的一声令下，开始新一轮的流量淘金。

不过在今年3月23号正式开放注册之后，又过了12天微信才于清明假期前夜正式开放了第三方小游戏的发布。目前能体验到的第三方小游戏大概有20款，涵盖了休闲和竞技游戏，且还在持续更新中。

作为第一批过审的第三方小游戏，它们一定程度上代表着开发者和微信对小游戏各自理解的重合，从这批名单中，我们或许能看出些什么。

快餐游戏和社交粘性

游戏本身扁平化、强调社交属性，这成了这些第三方小游戏最大的共性。玩起来的直观感受就是两点——1.打开就玩，简单粗暴；2.和朋友一起会更有意思。

在首批20多个的小游戏的名单中，休闲和竞技占了绝大多数，其中大多是像脑力加油站、海战Online、堆了个塔这样复刻已有游戏类型的，只不过更直接、游戏功能也更纯粹，点开就玩，不会有任何啰嗦的地方。

就像极客公园之前所说的，自带小程序属性的小游戏，更适合去掉一切和核心游戏机制无关的功能，从而像小程序一样做到「打开就玩，玩完就走」，而让玩家不产生任何牵挂，这些第三方的小游戏在这发面都做的很干脆。

可是作为一款游戏，不让玩家产生牵挂和粘性，这往往是背离游戏核心目的的。目前大多数的主流手机游戏在核心游戏机制之外，都会提供诸如：成长体系+公会制度+签到激励……等机制，唯一的目的就是以此来让游戏和玩家之间产生羁绊和沉淀，从而更长时间的留住玩家。

但想在4M大小的小游戏上做这些事，就想太多了。所以大多数游戏都选择了用社交粘性代替游戏本身的粘性，这是微信天然的优势，同时也是唯一可行的路径。

更重要的是，在微信这样一个去中心化的平台里，利用好社交关系的自传播是一门必修课。

于是这些第三方的小游戏都会引导用户在游戏中探索社交关系，好友排行、群排行、PK、围观……等等都是手段。不难发现，很多小游戏的乐趣往往和一起玩的好友人数成正比，有不少小游戏甚至无法一个人玩。

有了社交才有粘性、有传播、有新增用户，这样一个趋势下，小游戏的社交属性势必越来越重，甚至可以从熟人社交的「从社交到游戏」向陌生人社交的「从游戏到社交」转变。

未出现的「新品种」，小游戏4M下的畅想

在最先出现的这一批第三方小游戏中，让人有些失望的是并没有见到什么让人眼前一亮的「新品种」游戏，但或许是迟早的事。

作为一种新的游戏载体，小游戏平台上目前暂时没出现什么独特的品类，或许是开发时间太仓促，我们没找到与去年底火热无比的社交电商相关的小游戏，甚至极客公园之前预测的一些大型手游的附属小游戏也还没看到。不过可以肯定的是，未来出现新物种的可能性依旧很大。

毕竟小游戏才开放3个月不到，开发环境远未成熟，也没形成一个足够繁荣的开发生态，但当大量开发者涌入，群众的智慧总能带来很多惊喜。

如何吸引更多的开发者，这也自然成了微信目前首当其冲要考虑的。这不是仅凭几个爆款就能解决的，即使有跳一跳的奇迹作为案例，但小游戏远算不上成熟开发环境仍旧是一个避不开的阻碍。

之前极客公园就曾和跳一跳、坦克大战等首批上线的小游戏制作团队有过交流，从中了解到，对于目前刚上线不足一个月的小游戏来说，开发引擎和开发流程、工具都算不上很完善，没有形成类似App开发那样成熟完善的体系；其次，4MB的大小对于游戏来说，是个难以忽略的限制，需要根据自身游戏的特性找出在这个限制下的最好展示方式。

和H5相比之下，微信给小游戏提供了一整套的开发的环境，不必针对不同的浏览器去做适配，可以很很方便的把H5经过不大的改动就能移植过来。而体验大多数情况下比H5是有改善的，不管是流畅性，还是动画效果方面。但针对一些有高画面表现需求的游戏来说，目前小游戏的平台本身性能支撑还比较弱，对比较丰富的一些画面的表现无法很好的支撑，坦克大战的团队技术成员就表示，在开发时面对这样的限制时心理压力比较大。

更重要的是，4M的大小限制是一个更客观且限制，再好的想法和创意都需要保证能塞进这样一个小容器中。

虽然根据微信自己的说明，这是出于对等待时间的用户体验考虑，也就意味着这个限制不是绝对的，很可能会随着速和手机性能的提高而放宽。但在目前阶段，所有的开发者必须先习惯在这样一个小圈里跳舞。

小游戏之战，开发者生态之战

小游戏是微信在小程序这场关乎未来的重要战争中的关键战役，打赢的关键就在开发者生态上。

极客公园之前曾多次谈到，小程序的成功与否关乎微信未来能否从一款聊天工具真正转型成为OS、成为下一代互联网生态的入口。而小程序的扩张也触动了更多平台的神经，刚刚过去的GDC大会上，Google宣布「即时应用」开始支持游戏、不久前，国内十家手机厂商也共同发布了「快应用」标准，整个轻应用生态都在重整旗鼓。

当玩家已不再只有小程序一个，于是乎，这场战争的关键也变为了一场关于开发者和开发生态的竞赛。

就在一周前的3月28号，微信宣布了联合Udacity推出首批小程序开发课程。要知道，彼时也正是Udacity帮助Google推出Android开发课程，在全球培育和认证了几十万名Android开发者，见证了Android的普及与Android生态的形成。

这场关于开发者生态的竞赛中，小程序已经提前上路，而微信自身庞大的用户基数和小程序已有的成功都是天然的优势，只不过关于游戏开发这样一个特殊的生态而言，除了用爆款和流量造神，微信要做的还有很多。