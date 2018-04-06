不予置评，乃绝世神招

如同打狗棒法之于丐帮，

凌波微步之于逍遥派，

乾坤大挪移之于明教，

不予置评，堪称公关武林宝典中的绝世神招。

无论是重组还是合并，融资抑或破产，人事调整外加大笔收购，任尔十万个为什么穷追猛打，好像只要轻轻念出这四字箴言，就能化险为夷，化难为易，化危机于无形，化腐朽为神奇，完美。

没有回应的回应也是一种回应，何况言简意赅又自由留白，激发报道者探究热情的同时也能引发吃瓜群众的无限遐想。

4月3日，美团将收购摩拜的消息横空出世，紧接着又曝出滴滴和软银向摩拜递去offer的传闻，不管是37亿美元总价出售，还是10亿美元参投，几家搅合在一起，形势不怎么明朗。但牌桌可以乱，局中人不能慌，对此，美团摩拜双方均回应：不予置评。

再后来就是大家都知道的故事了，当日晚间，摩拜召开股东会议表决通过美团收购案，35%美团股权、65%现金，摩拜单车最终被美团收入囊中。

24小时之内，卖身完成，不予置评的双方达成了交易，徒留员工吐槽：我上周刚从美团跳到摩拜啊！

不评论又不意味着否认，滴滴和小蓝单车也用过这招，今年1月，滴滴完成对小蓝单车收购并已签署协议的爆料砸了下来，滴滴方面回应称——“不评论”。

一周后，小蓝单车致信用户，称业务将于近期托管给滴滴，通过滴滴出行App就能继续使用小蓝单车，于是路边的“西红柿炒鸡蛋”里多了不少崭新的“蓝精灵”。

传出的内幕里自然少不了上市，这么利好的消息得多少人翘首期盼，而且多来自外媒——出口转内销。腾讯音乐今年会上市？蔚来汽车IPO承销商都找好了？蚂蚁金服要在香港敲钟？

……

最后要么回应“消息不实”，要么抛出“不予置评”，烟雾弹都快放成月经新闻了，实在是没啥意思。

但也存在例外，当年对提交上市申请不予置评的趣店和拍拍贷纷纷走上敲钟之路，爱奇艺和B站也先后完成IPO。

还有360，筹划借壳、标的公司已停牌的消息一出来，官方就表示，对市场传言不予回应，上市工作在稳步推进，目前没有可以披露的信息，换句话说就是“别问了，无可奉告，我们好着呢”。

据说当时周鸿祎参加活动和采访时，360方面对主办方都得加个要求：别问上市。事实是，后来360借壳江南嘉捷重返A股，在CDR政策推出后，成了自己掏钱打车回家、看着爹妈接兄弟姐妹的可怜娃。

“不予置评”还是面对负面新闻时的终极参考答案，传人人网区块链项目被监管部门约谈，项目确定翻车，私募正通知退币，官方不予置评；B站影视内容视频下架，大量美剧日剧韩剧失效，官方不予置评；小米IPO估值数据“打架”，你说2000亿美元OK，我看只价值1000亿，官方不予置评……

曾经在这会那会采访活动中追问，才知道惜字如金不予置评才是真。附不予置评的词语分析，供答疑解惑，对号入座：

本意——不加以评论

衍生义a——没什么可说的（冷漠地）

衍生义b——假新闻（斩钉截铁地）

衍生义c——说不出口（无奈地）

衍生义d——那你猜呢（意味深长地）

请不要问我在吗，有对象吗，过得好不好，我只有一句——不予置评。